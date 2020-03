Kourtney Kardashian elimina la cuenta de Instagram de su hijo de 10 años tras revelar este detalles personales de su tía

Nuevo drama en el clan Kardashian. Si hace unos días Kourtney Kardashian se mostró preocupada por el Covid-19 y publicó citas bíblicas acerca de las razones que explican las plagas y las catástrofes que supuestamente envía Dios, ahora su motivo de preocupación es otro: su hijo, Maison.

En plena cuarentena, el niño decidió crearse una cuenta de Instagram sin el permiso de su madre. Inmediatamente, aprovechó para hacer un directo y contestar a las curiosidades de sus fans. Una de las preguntas era si su tía, Kylie Jenner, había retomado su relación con el rapero y padre de su hija, Travis Scott.

El niño no tuvo ningún problema en responder: "No, Travis y Kylie no están juntos". Los seguidores se revolotearon ante esta bomba después de los rumores sobre su vuelta y a las pocas horas la cuenta de Maison ya no existía.

Poco después, la propia Kourtney explicó la razón de esta decisión. "La eliminé porque Scott y yo nos quedamos como... ¡Que tiene 10 años! Creo que hay un límite de edad en Instagram -para gestionar tu propia cuenta, quiere decir-, creo que es 13. Lo que pienso de Instagram, lo que realmente me preocupa sobre mis hijos es los comentarios. La gente puede ser muy cruel. Es muy fácil que te afecte y simplemente creo que no es el momento para que tenga una cuenta", explicó.

Ahora el chico se ha quedado sin cuenta de Instagram, pero parece que todavía le queda Tik Tok donde subió un vídeo bailando. Sin duda, no puede negar que pertenece a una de las familias más mediáticas del panorama actual.