Coronavirus.- Villalobos afirma que no entiende por qué no se ofrecen los datos de contagios por municipios

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha recalcado que no entiende como las autoridades sanitarias no ofrecen la información de los contagios por municipios, para poner todas las posibilidades que desde el punto de vista local se puedan poner para atajar este problema.

"No sé si hay algo que se me escapa o no sé qué puede ser lo negativo para que un alcalde no pueda tener conocimiento exacto de lo que ocurre en su municipio en cuanto a contagios", ha dicho.

Ha insistido en que no sabe por qué se está "mareando tanto la perdiz" y ha señalado que lo "peor" es ver determinados vídeos en redes sociales de alcaldes del mismo sigo político de los partidos del Gobierno andaluz que "sí tienen la información y dicen a boca llena los contagiados" en su municipio.

"Con eso no estoy de acuerdo, hay que poner pie en pared, porque si los tienen, los tienen todos, y si no los tienen, no lo tiene nadie y que se explique el por qué no se pueden tener", ha señalado.