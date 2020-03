Coronavirus.- Consum gratificarà amb quasi 300 euros de mitjana als seus empleats en la nòmina de març

Aquesta gratificació s'abonarà ja en la nòmina de març i suposarà una compensació econòmica de 283 euros de mitjana per persona per a recompensar el treball, l'esforç i la predisposició durant la pandèmia.

La cooperativa és "conscient de l'esforç i la professionalitat amb els quals estan afrontant aquesta situació els treballadors en el punt de venda, que estan de cara al públic cada dia", així com de l'augment del volum de treball que s'ha produït en les centrals logístiques.

Per açò, assegura compartir la seua preocupació davant l'exposició al públic i els agraeix en un comunicat "tota la seua tasca i professionalitat davant els moments excepcionals que estem vivint".

Per a fer front a l'augment de la càrrega de treball en les últimes setmanes, Consum va reforçar la seua plantilla mitjançant l'ampliació de jornades o la contractació de personal per a les plataformes logístiques i els supermercats. Des del 13 de març porta un total de 1.185 contractes i 1.233 ampliacions de dedicació.

Des que es va decretar l'alarma va llançar una sèrie de mesures excepcionals com la instal·lació de mampares de seguretat en la línia de caixes de tots els seus supermercats, la reducció de l'horari de 10 a 20 hores, la limitació de compra a sis unitats d'una mateixa referència per persona i dia o i el control de l'aforament en les tendes per a evitar aglomeracions.

La cooperativa també reparteix en l'entrada de les botigues gel desinfectant i guants de plàstic, com a mesura de prevenció i seguretat contra el Covid-19. I demana col·laboració ciutadana perquè només vaja una persona per família a realitzar la compra, abstenint-se en la mesura del possible ancians, xiquets i grups de risc, a més de comprar solament si és imprescindible i prioritzar el pagament amb targeta.