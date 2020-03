Aprovecha la cuarentena para hacer esos 'arreglos tech' en casa que llevas meses (o años) diciendo que harás

Existen ciertas labores que, ya sea por pereza o desconocimiento, siempre se van retrasando. “La próxima semana sin falta...”, “A ver si aprovecho el fin de semana para...”, “En cuanto tenga una tarde libre me pongo a...”.

Y, entre esas ocupaciones que despiertan una galbana de magnitudes excepcionales, están muchas relacionadas con la tecnología. Esos pequeños ‘arreglos tech’que no cambiarán en mucho la vida, pero que vendría bien hacer.

Ahora hay que quedarse en casa. Eso ya debería estar más que claro. Es necesario respetar el confinamiento estipulado por el coronavirus y empezar a aceptar que es muy probable que se alargue aún más.

Cuánto antes se asimile que esto es una cuarentena inevitable, antes se empezarán a buscar alternativas al aburrimiento. Las hay, y muchas, una de ellas es hacer esas cosas que llevamos meses (o años) postergando.

Se puede aprovechar para leer, para hacer deporte, para ver teatro, para escribir, para hacerse un curso. Hay un sinfín de posibilidades.

Afortunadamente, sólo nos están pidiendo que nos quedemos metidos en casas en las que –en la gran mayoría de los casos– hay televisión, radio, móvil, tablet, Internet, Netflix, HBO. Tampoco es para tanto. No tienes excusa para mejorar la tecnología de tu casa.

Ordena los canales de la televisión

Hace años era realmente sencillo: había dos canales. Después llegaron las televisiones privadas y siguió siendo muy fácil, cada una tomó su número y se adaptó perfectamente. Pero, actualmente, en muchas casas la televisión es un batiburrillo de canales que provoca que a veces –exagerando– cuando encuentras el que quieres ya se ha acabado lo que buscabas. Vale, no es una actividad muy divertida, pero tampoco tienes mucho más que hacer.

Aprender a usar tu Smart TV

Sabes lo básico: ir a un canal u otro, poner una plataforma u otra, pero es muy probable que tu Smart TV tenga unas cuantas funcionalidades que ni conoces. Es el momento de empezar a investigar y sacarle el máximo partido.

Limpia el ordenador

Un típico ‘arreglo tech’ que se va procrastinando. Eso sí, cuando el ordenador va lento montamos en cólera. Vacíalo de basura; guarda fotos, vídeos o documentos –que no uses de manera habitual– en un disco duro externo y haz que el antivirus haga un análisis en profundidad. Si tienes que practicar el teletrabajo, que sea con una herramienta competente.

Ordena el teléfono móvil

No querrás que cuando bajes la próxima app para el teléfono móvil te salga un mensaje diciendo que no tienes espacio suficiente, ¿verdad? Aprovecha la cuarentena para borrar fotos, vídeos, audios... Elimina aplicaciones que no uses y actualiza otras. Déjalo como nuevo.

Actualiza los podcasts y la música de tu iPod

Tranquilo, tranquila, volveréis a salir a correr. Esto no va a durar eternamente. Y para que no te pille el toro cuando nos suelten, estaría bien que fueras previsor y dedicaras un rato a actualizar los podcasts y la música de tu iPod. Otro de esos pequeños ‘arreglos tech’ que, por alguna razón, siempre nos da pereza. Pero ya sabes lo que dicen: “No dejes para mañana...”

Analiza el funcionamiento del router

Seguimos pensando en el teletrabajo. Para ejercerlo bien, es estrictamente necesario disponer de una conexión a Internet de calidad. ¿Estás seguro que tu router está dando la velocidad de subida y bajada que debe? Quizás esta sea una gran oportunidad para comprobarlo. Haz un test de velocidad –encontrarás muchos sólo con buscar en Google– y compruébalo.