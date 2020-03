No todo va a ser Netflix: la Teatroteca ofrece 1.500 obras de teatro gratis en streaming para pasar la cuarentena

Sin tiendas, sin bares, sin bibliotecas, sin gimnasios. Tampoco centros cívicos ni librerías. Ni siquiera parques para reunirse con los amigos. Hay que quedarse en casa para luchar contra el coronavirus. Parece fácil, pero con el paso de los días los techos son cada vez más bajos, los pasillos más estrechos y la cuarentena más difícil de superar. Lo más importante es tener la mente ocupada.

Afortunadamente, la solidaridad ha permitido disponer a los ciudadanos de una vasta oferta de cultura gratuita y online. Un buen ejemplo es la Teatroteca, que ofrece 1.500 obras de teatro en streaming.

Porque no todo va a ser Netflix, ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que, ¿y si de este confinamiento la ciudadanía sale más cultivada? Es en estos periplos de preocupación y crisis cuando el ser humano saca lo mejor de sí mismo, en algunos casos también lo peor, pero mejor quedarse con lo bueno.

1.500 obras de teatro online gratis

La Teatroteca es un Centro de Documentación Teatral, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que, a su vez, se integra en el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

En esta web hay obras clásicas del teatro español, otras para los más pequeños, también algunas para jóvenes, clásicos del Siglo de Oro, zarzuela, danza y obras con subtítulos o audiodescripción.

Amplísimo escaparate a disposición de cualquiera, porque lo único que hay que hacer es registrarse –un proceso que es rápido y absolutamente gratuito–.

Existen tres tipos de usuario: ‘Sólo Teatroteca’, ‘Usuario general’ y “Profesional o Investigador’; en el segundo y tercer caso se exigen una serie de requisitos o documentos, pero en el primero únicamente es necesario rellenar el formulario.

Después ya se pueden solicitar obras. Es como una biblioteca de obras de teatro online. Hay opción de buscar por título o por nombre de los actores, actrices, director...

Una vez localizada la obra de teatro que interesa, se muestran las copias totales que hay, las que están disponibles, las reservas que se han realizado y -si no hay ninguna disponible- el tiempo para que quede alguna libre, teniendo en cuenta las personas que han reservado con anterioridad. El préstamo es por cinco días.

Más cultura online y gratuita para pasar la cuarentena

Las 1.500 obras de teatro de la Teatroteca no son, ni mucho menos, la única opción cultural para pasar la cuarentena. Por ejemplo, la UNESCO permite consultar en la web de la Biblioteca Digital Mundial 19.147 artículos sobre 193 países en el periodo comprendido entre 8000 a. C. y 2000.

En Amazon se pueden descargar un buen número de eBooks también sin coste y en la Biblioteca Digital Hispánica –de la Biblioteca Nacional de España– hay dibujos, grabados y manuscritos entre los siglos XV y XX. Cultura contra el coronavirus. Una buena fórmula de superar estos momentos de dificultad y preocupación.