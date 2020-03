Coronavirus.- Cultura engega 'reaCtivem', un paquet de mesures per al sector cultural valencià

Durant les setmanes en les quals tots els espais culturals i la seua activitat han sigut paralitzats, l'equip de Cultura de la Generalitat ha mantingut "contacte directe amb els diferents agents dels sectors culturals per a conéixer les inquietuds i problemàtiques del sector i poder assistir-los com cal i de forma efectiva". El conseller de Cultura, Vicent Marzà, remarca: "Estem treballant en el desenvolupament de 'reaCtivem', un paquet de mesures perquè la recuperació de la nostra societat passa necessàriament per la cultura".

"Situem la cultura en el focus de necessitats que cal afrontar.El sector cultural valencià ha d'estar enfortit i hem d'acompanyar-ho per a donar llum a la foscor generada per aquesta situació d'excepcionalitat", afirma Marzà en un comunicat.

Com a primera mesura de 'reaCtivem', se'n va a reprogramar l'activitat dels espais públics culturals i llogar sales d'exhibició privades. L'administració advoca per "reprogramar tot el que es puga quan finalitze l'estat d'alarma i es puguen tornar a obrir els espais culturals".

En aquest sentit, la Conselleria "mantindrà tota l'activitat prevista quant a la programació dels espais públics autonòmics, la qual s'intensificarà en els mesos d'estiu i en l'últim quadrimestre de l'any, sempre que l'evolució de la pandèmia haja remès i les autoritats sanitàries ho permeten".

Vicent Marzà ha posat èmfasi en què "aquesta situació és un parèntesi i tot el que hem ajornat ho recuperarem quan de nou la cultura puga eixir al carrer i puguem obrir els espais culturals".

Ja s'ha contactat amb tots els equips artístics que participen en produccions pròpies de l'Institut Valencià de Cultura per a resituar els espectacles en el calendari. Així mateix tots els laboratoris, projectes d'investigació i residències es reprendran quan acabe l'estat d'alarma.

SECTOR PRIVAT

A la reprogramació pública se suma la reactivació del sector cultural privat valencià. Cultura està ja articulant "una oferta en totes les sales privades d'exhibició del territori valencià per a llogar les seues instal·lacions i poder programar activitats escèniques, musicals i audiovisuals", avança.

Seran programacions contractades directament per l'Institut Valencià de Cultura, que multiplicaran "considerablement les possibilitats d'exhibició per a les companyies valencianes, els grups de música i la projecció de pel·lícules i curts valencians".

"Aquesta mesura suposarà un fort incentiu econòmic per a les sales d'exhibició i també per als intèrprets. Ara mateix s'està contactant amb les sales i en poques setmanes intentarem consensuar els requisits de participació en aquesta iniciativa", ha comentat, per la seua banda, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit.

Aquesta actuació tindrà una segona fase d'actuació, que consistirà a obrir les portes del Teatre Rialto de València a les companyies valencianes d'arts escèniques en l'últim quadrimestre de la temporada 2020-2021, entre març i juny, perquè puguen presentar les seues últimes produccions.

MATINALS CINEMATOGRÀFIQUES

Així mateix, el conseller Marzà ha explicat que, "respecte a les sales d'exhibició cinematogràfica, dissenyarem programacions matinals cinematogràfiques que s'engegaran el pròxim curs escolar perquè els centres educatius tinguen aquesta activitat gratuïta dins del seu horari lectiu".

Durant els pròxims dies se n'aniran detallant més mesures de 'reaCtivem', entre les quals també es detallaran les necessitats que Cultura de la Generalitat traslladarà al Ministeri de Cultura perquè, dins de les seues competències, done suport al sector cultural valencià en els àmbits laboral, administratiu i fiscal, conclouen des de la Conselleria.