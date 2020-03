PSOE pide en un video al PP no hacer política con el hospital de Toledo: "Pensemos en vida, no en votos"

20M EP

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha difundido un video a través de todas sus redes sociales en el que pide expresamente al PP de la región que "no haga política" a cuenta de la apertura del nuevo hospital de Toledo para hacer frente al avance de la pandemia, insistiendo en que si bien es cierto que está terminado y cuenta con gran parte del mobiliario, "no es operativo porque no tiene personal ni tecnología sanitaria".