Una parlamentaria de Cs dona su sueldo para la compra de mascarillas

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Almería Mercedes López ha anunciado este miércoles que va a donar su sueldo a la compra de equipos de protección individual (EPI) y mascarillas de pantalla reutilizables tras su desinfección para contribuir con las entidades y organizaciones sociosanitarias en la lucha contra la pandemia del covid-19.

"He pensado que si mi sueldo es público, puesto que me pagan los andaluces, pues ahora son los andaluces los que tienen que tener ese dinero", ha indicado López en declaraciones a Europa Press, en las que ha especificado que las mascarillas irán destinadas, en este caso, a la Residencia San Rafael de Níjar (Almería), que pertenece a su vez a la Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia y al Foro Andaluz de Dependencia.

Según la información oficial y pública del Parlamento de Andalucía, López tiene una retribución salarial neta en 2020 que asciende a 3.130,71 euros.

López ha indicado que si bien el reglamento no permite a los parlamentarios devolver su sueldo, no les impide realizar donaciones, por lo que decidió contactar con los responsables de la entidad para atender sus necesidades y las de su red, ya que desde la residencia podrán repartir material a otros centros y a servicios de ayuda a domicilio.

La parlamentaria ha señalado su "preocupación" por la situación al tiempo que ha destacado la "solidaridad" demostrada por empresas y voluntarios ante la crisis sanitaria, lo que unido a su "responsabilidad política" y su cercanía al Gobierno andaluz, le han llevado a tomar esta determinación y poner así su "granito de arena".

"No lo he hecho para servir de ejemplo, sino porque consideraba que era una responsabilidad mía, aportar esas ayudas a la sociedad andaluza que al fin y al cabo son los que me han puesto aquí", ha afirmado la representante de Cs, quien cree que se debe "a la ciudadanía" en estos momentos. "Lo he hecho porque me salía del corazón y consideraba que debía hacerlo, es lo que me hace sentir bien", ha apostillado.

No obstante, la diputada autonómica ha saludado el gesto de otros responsables, entre ellos, los concejales y miembros del personal eventual de su partido en El Ejido, quienes también ha decidido donar la asignación económica que el grupo recibe en los meses de marzo y abril -unos 2.800 euros- a la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Servicio Sanitario de Andalucía, según han trasladado en sus redes.

López ha destacado el ejemplo de los trabajadores sociosanitarios, quienes en algunos casos han optado se han aislado voluntariamente en residencias junto con los usuarios para prevenirles de contagios. "Almería se está portando muy bien, está siendo muy responsable, solidaria", ha valorado antes de manifestar su "orgullo" como andaluza y almeriense hacia sus conciudadanos.