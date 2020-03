El CIS sitúa al PSIB como primera fuerza en Baleares y al PP por detrás de Vox y Cs, con el mismo apoyo que Pacma

En concreto, el CIS en Baleares otorga al PSIB el voto de un 14,8% de los encuestados, seguido de Unidas Podemos con un 6,6%. A continuación sitúa a Vox con un 4,9%, a Cs con un 3,3% y finalmente al PP y Pacma con un 1,6%.

Con todo, a la hora de leer estos datos, cabe destacar que la mayoría de los encuestados (42,6%) en Baleares todavía no tiene decidido a quién votarían en unas nuevas generales, un 13,1% no votaría y un 8,2% prefiere no contestar.

Sumando voto y simpatía, Cs sobrepasa a Vox y se coloca en el tercer puesto en cuanto a apoyo, pero el resto de posiciones se mantienen iguales.

En el conjunto de España, el CIS otorga al PSOE una nueva subida en estimación de voto y le sitúa en el 31,9%, un punto más que en febrero y ya cuatro puntos por encima de su resultado de las generales del 10 de noviembre.

Con esa subida, el PSOE amplía a 12,9 puntos su ventaja sobre el PP, aunque los 'populares' suben siete décimas respecto a febrero.