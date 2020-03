Coronavirus.- El calendari escolar es manté a la Comunitat Valenciana i s'ajorna unes setmanes la Selectivitat

Aquest dimecres, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i els màxims responsables educatius de les comunitats autònomes han acordat, en la Conferència Sectorial en la qual s'han abordat mesures davant la pandèmia de Covid-19, celebrar la denominada Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat (EBAU) entre el 22 de juny i el 10 de juliol, permetent que la convocatòria extraordinària se celebre fins al 10 de setembre.

En el sistema educatiu valencià, les proves estaven convocades per a la segona setmana de juny, del dimarts 9 al dijous 11 en convocatòria ordinària, mentre que l'extraordinària se n'anava a realitzar la segona setmana de juliol, del dimarts 7 al dijous 9.

"Ara, en el nou context, la prova ordinària es posposarà entre tres i quatre setmanes. En la videoconferència de hui s'ha acordat establir una forqueta que va des del 24 de juny i el 10 de juliol perquè totes les autonomies reprogramen la convocatòria ordinària de la PAU amb el compromís de publicar els resultats abans del 17 de juliol", segons ha explicat el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler.

Igualment, la convocatòria extraordinària, es posposarà a setembre. En aquest cas, l'acord fixa que es faran abans del 10 de setembre, últim dia per a publicar els resultats.

"En els pròxims dies ens coordinarem amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, juntament amb la Conferència de Rectores i Rectors d'Universitats Públiques Valencianes (CRUPV) per a determinar els dies concrets en els quals es fixaran les PAU a la Comunitat Valenciana, tant les ordinàries com les extraordinàries, dins de la forqueta de dies pactada en la Conferència Sectorial d'Educació celebrada hui", ha avançat Soler.

Pel que es refereix al calendari escolar, en el sistema educatiu valencià es manté el full de ruta establit del curs 2019-2020 en les dates fixades de finalització, tal com estava previst. D'aquesta manera, per a l'alumnat d'Infantil i Primària acabarà el curs el 18 juny, mentre que per als estudiants d'ESO, Batxillerat i FP, ho farà el 16 de juny.

Des de la Conselleria d'Educació recalquen que per al curs continua amb la formació a distància mitjançant la plataforma MULAN i la reincorporació en classes presencials dependrà de l'alerta sanitària.

Sobre aquest tema, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha recordat que, "pel que fa als continguts educatius, en cap cas es pot pretendre fer ni exigir el mateix que amb la formació presencial".

PRÀCTIQUES D'FP

En la Conferència Sectorial d'Educació també s'ha acordat que la durada de la Formació en Centres de Treball (FCT) de la FP, que per regla general és de 400 hores de pràctiques en empreses, passe de manera excepcional al mínim contemplat en la normativa bàsica: 220 hores.

Així mateix, s'ha decidit integrar l'FCT en el mòdul de Projecte final de cicle perquè es puguen abordar els objectius associats a l'entorn laboral. Aquesta mesura afectarà tant l'FP Bàsica, com la de grau mitjà i grau superior.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja hi havia decidit que, dins del mòdul de Projecte, els instituts oferisquen a l'alumnat programes formatius a distància que simulen l'entorn del centre de treball, tenint en compte el previst en la FCT de cada cicle.

Igualment, pel que fa a les proves d'accés a l'FP de grau mitjà o superior per a aquells que no tinguen els requisits acadèmics necessaris, s'ha acordat posposar-les el que calga, seguint el que vagen marcant les autoritats sanitàries.