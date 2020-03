Los sindicatos de los Mossos denuncian ante Inspecció de Treball que no tienen equipos de protección ante el virus

El Sindicat de Policies de Catalunya, el Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d'Esquadra y el Sindicat de Mossos d'Esquadra han presentado ayer ante Inspecció de Treball una denuncia por la falta de equipos de protección individual para los presionales que trabajan en primera línea.

Según han recogido en un comunicado hecho público, no se ha facilitado a los trabajadores vestimenta especial de protección biológica, no tienen mascarillas para todos y no hay guantes de protección suficientes. Explican que entre el material que se les ha dado, algunas mascarillas y guantes están caducados.

La queja recoge así mismo que faltan gafas de protección, desinfectantes o productos similares y que los vehículos, comisarías y otras dependencias policiales donde se prestan servicios no cumplen con las exigencias de limpieza que serían convenientes en esta situación. "No se realizan suficientes desinfecciones, a pesar de que son lugares de un alto riesgo de contagio y de propagación del virus", explican.

"Hay que recordar que la Administración tiene la obligación de velar por la seguridad y la higiene en el trabajo y tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la prevención de los riesgos laborales", explican desde la unión de los tres sindicatos.

Piden que se tomen medidas de forma urgente

"Hemos formulado la denuncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la cual le hemos pedido que de forma urgente e inmediata actúe e intervenga ante el incumplimiento por parte de la Administración de la Ley de prevención de riesgos laborales", añaden.

Instan a que se les facilite de forma urgente: equipos de protección individual a los trabajadores públicos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y que se les proporcione vestimenta de protección especial biológica, mascarillas, guantes, gafas y desinfectantes. Así mismo solicitan que se limpie y desinfecte de forma recurrente y diaria los vehículos, comisarías y otras dependencias policiales y públicas. Añaden que sería necesaria una desinfección de los uniformes de los Mossos.

Los bomberos piden que se les active

Las entidades que representan al colectivo de Bombers de Barcelona recuerdan en una carta a la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que su servicio "dispone de un potencial humano" que a su parecer está siendo "infravalorado" en esta situación. "Creemos que somos nosotros los que nos deberíamos exponer para poder ayudar a la ciudadanía, es nuestra condición y estamos preparados para eso", dicen.

"Estamos altamente cualificados para lo que ahora mismo necesita la ciudad, somos conocedores de la logística sanitaria, sabemos trabajar en equipo", explican. Se muestran desconcertados ante la situación de que no les llamen para utilizar sus servicios "de forma masiva".

Dicen estar dispuestos a doblar horarios, hacer las guardias necesarias o modificar sus condiciones laborales de forma temporal con la finalidad de "generar una operativa que pueda dar cobertura a todas las necesidades sin dejar de realizar las tareas ordinarias".