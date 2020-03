Samantha desvela que sufre ansiedad tras la cancelación de 'OT 2020' por la crisis del coronavirus

Es una de las concusantes más carismáticas de la edición deOT que se acaba de cancelar por la expansión del coronavirus. Era, incluso, una de las claras opositoras a hacerse con la victoria final en el talent musical de La 1.

Quizá por ello, la cancelación del programa ha supuesto un duro revés para Samantha, la concursante de la Comunidad Valenciana. De eso habla, sincera, a sus seguidores a través de un post de Instagram.

Samantha cuenta cómo está llevan estos días, algo más de una semana, fuera de la Academia y ya sin competición de por medio. "Todo iba tan bien, cumplía mi sueño junto a personas maravillosas y con un equipo detrás que ni nos lo merecíamos. Todo iba genial, estábamos encerrados en la mejor academia de música del país, nuestras únicas preocupaciones eran cantar, componer, la ropa de la secadora y algún que otro drama totalmente necesario para amenizar la estancia", arranca la triunfita.

Sin embargo, todo se torció: "De repente la vida te da una de sus hostias en toda la cara, porque claro, la vida nunca avisa, y nunca lo va a hacer, ella nunca avisa de nada, nunca ves venir esto. Hace una semana yo estaba en la academia comiendo y esperando para ir a plató a ensayar, y hoy escribo esto desde mi casa, con un nudo en el estómago, porque yo también tengo ansiedad, también tengo una incertidumbre que no sé dónde meterla, y me consuelo pensando que esto no será para siempre, que pasará, que no será mañana, ni la semana que viene, pero pasará y todos volveremos a estar juntos".

"Tengo una incertidumbre que no sé dónde meterla, y me consuelo pensando que esto no será para siempre"

Entonces, comenta lo mucho que añora a sus compañeros de concurso: "Porque joder, no es normal lo mucho que echo de menos a cada uno de mis compis y todos los rincones de la academia. Volveremos. Y si no se sale a la calle mientras tanto pues, NO PASA NADA", concluye.