UPA urge a Gobierno y Junta a adoptar medidas legislativas para el sector ganadero

Se trataría de poner en marcha una actuación excepcional que consistiría en la retirada de animales y, por lo tanto, en la intervención pública de productos como los animales más jóvenes del ovino, caprino y porcino, en unas fechas "tan sensibles como las actuales, con parideras generalizadas", según ha advertido a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, UPA ha pedido que los ganaderos se puedan acoger a las ayudas estipuladas para los autónomos, puesto que ellos "también van a perder una buena parte de los ingresos" en los próximos meses.

Por otro lado, la organización agraria ha trasladado al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que la Junta de Castilla y León, dentro de su potestad normativa, flexibilice las condiciones para el cobro de la ayuda acoplada de la Política Agrícola Común (PAC) para el sector ovino-caprino.

En este sentido, recuerda que la ley permite por cuestiones de fuerza mayor que no sea obligatorio el umbral mínimo de producción con movimientos a mataderos o reposición a otras explotaciones de 0,6 animales por hembra elegible.

UPA considera "de sentido común" que la imposibilidad de vender corderos y cabritos no esté "doblemente penalizada", en primer lugar por no obtener un precio de venta, y en segundo lugar por no percibir el pago compensatorio.

Por último, la organización agraria confía en "la sensibilidad y buen hacer" de ambas administraciones en un momento "de tantas dificultades como las actuales para las explotaciones familiares agrarias de esta región".