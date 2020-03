Malú habla de su embarazo: "En vez de confinados estamos confitados, tengo muchas ganas de comer y de llorar"

No es muy dada a dar detalles de su vida más privada, pero esta vezMalúse ha abierto en canal para sus fans, a quienes les ha contado esas cosas que siempre quieren saber de su artista, como por ejemplo cómo está llevando su embarazo y este tiempo de aislamiento en casa debido a la crisis del coronavirus.

Así, a través de un live de Instagram, la artista ha hecho las delicias de sus seguidores desvelando, por ejemplo, que se encuentra "muy bien" y que ha tenido "mucha suerte" con este embarazo.

"El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque, afortunadamente, no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho".

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir"

En ese sentido, la pareja de Albert Rivera cuenta: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón. Hay días que me cuesta un poco más. Te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil".

Es ahí cuando ha hablado de este tiempo de aislamiento y de lo que supone para ella. "Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar. ¡Tengo las hormonas!", comenta la autora de Blanco y negro. "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar", asegura. Y, como ahora no lo puede hacer, "me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Sin embargo, también ha dicho que sigue las recomendaciones que le han dado respecto al coronavirus y no quiere correr riesgos. "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme, que es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso".