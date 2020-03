Coronavirus.- STEPV reclama una Mesa Sectorial per a tractar l'ensenyament en línia i condicions laborals del professor

El sindicat recalca, en un comunicat, que la Conselleria "ha d'aclarir exactament qual és la tasca que ha de fer el professorat des dels seus domicilis, si ha d'avançar matèria o repassar el que ja està explicat fins al moment del confinament, perquè les informacions que s'estan donant són contradictòries".

Per a aquesta organització, "ara més que mai cal mantindre la negociació i el contacte entre administració i representants del professorat per a tractar la situació generada pel coronavirus".

En aquesta línia, STEPV recorda que la setmana passada va sol·licitar la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per a tractar el tancament dels centres educatius, que finalment s'ha produït, però també per a analitzar altres temes derivats de l'adequació a les mesures que emanen del Reial decret de l'estat d'alarma i que afecten les condicions laborals del professorat.

Així, assenyala que aquest dimecres està prevista una reunió de la Conferència Sectorial d'Educació -amb els departaments autonòmics d'Educació i el Ministeri- "per a tractar, entre altres coses, l'ajornament o no de les oposicions del 2020".

"Aquest és un dels temes que la Conselleria ha de tractar amb els sindicats en Mesa Sectorial d'Educació. Per tant, s'ha de convocar aquesta reunió per a informar del que s'haja acordat amb el Ministeri i prendre les decisions que es deriven", defèn STEPV.

ADJUDICACIONS

Afig que hi ha altres punts que requereixen ser abordats amb els sindicats com, per exemple, "la situació de les adjudicacions, actualment paralitzades; o la del professorat amb reduccions de jornada o en excedència que està sol·licitant recuperar la jornada completa o tornar al sistema educatiu i les conseqüències que açò comporta en el professorat interí que ho està substituint".

Finalment, "cal parlar dels temes pendents de cara al final de curs, com la normativa de comissions de servicis, adjudicacions, les instruccions d'inici de curs de cada ensenyament, etc., ja que el confinament no justifica que es paralitze la negociació".

"Ara més que mai fa falta un contacte permanent entre l'administració i les organitzacions que representen el professorat per a poder treballar conjuntament en la cerca de solucions i propostes en aquests moments tan complicats i complexos. El professorat necessita una informació clara i el més completa per a poder encarar amb la màxima normalitat possible el futur immediat", conclouen.