El Botànic destaca la gestión del Consell y la oposición pide a Puig más material y test rápidos

Puig ha manifestado una vez acabada la reunión que ha sido "positiva" y cada grupo ha podido plantear sus dudas, fundamentalmente relacionadas con los suministros, las residencias de mayores y las medidas económicas a implementar para intentar paliar las consecuencias en ese plano de la crisis sanitaria.

"Todas son aportaciones positivas, las preocupaciones son legítimas y compartidas", ha dicho el 'president' en rueda de prensa, agradeciendo también la voluntad de cooperación de los portavoces.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la Generalitat "se está adelantando en muchas de las medidas que se van tomando, no solo en el resto de España sino en Europa y en otros países".

A su juicio, los datos de contagios en la Comunitat, "siendo buenos no son para tirar cohetes" porque no se sabe cómo puede evolucionar en un momento dado la situación, pero ha destacado los esfuerzos llevados a cabo desde el Consell, como la construcción de hospitales de campaña.

"Aquí hemos apostado clarísimamente por tener unos hospitales de campaña, no un campamento del coronavirus, la situación de Madrid es totalmente diferente", ha dicho, y ya se está recibiendo material de protección.

Sobre las residencias de mayores, ha indicado que "la inmensa mayoría de ellas están siguiendo los protocolos de una manera excepcional" y ha llamado a "confiar en que se sigan cumpliendo y detectar aquellas posibles situaciones en las que no se esté haciendo".

"Podemos estar tranquilos, se está comandando y pilotando esta nave de la mejor manera posible", ha afirmado Mata, que ha concluido que "desde el Consell de Ximo Puig se están anticipando a los hechos y están haciendo todo lo posible para que esta nueva peste se acabe lo antes posible".

"EL AUTOGOBIERNO FUNCIONA"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que en la reunión se ha abordado la situación actual y se han compartido ideas y propuestas para combatirla. Ha valorado positivamente la gestión de la crisis que está realizando el Consell y también "la unidad de acción de todos los grupos políticos".

"Se pone de manifiesto que el autogobierno valenciano funciona, ahora lo que toca es que el Gobierno central nos haga llegar la financiación necesaria para atender la situación desde las comunidades autónomas", ha apuntado.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha destacado que en la Comunitat Valenciana se está construyendo "el escudo botánico para sumarlo al escudo social del Estado" y ha destacado que se están desarrollando protocolos para que los familiares de los pacientes afectados puedan despedirse.

"Hoy han llegado las mascarillas y material de protección para los agentes de la policía y sanitarios, y el jueves llegarán más respiradores", ha puesto en valor la síndica, que también ha recordado las ayudas a los autónomos y la colaboración con los institutos tecnológicos y la industria textil y juguetera para la fabricación de más material sanitario.

"Desde Unides Podem consideramos importante seguir presionando al Gobierno central para suspender los pagos de alquileres de bancos y grandes tenedores, como ha hecho el Botànic con las viviendas públicas y es necesario seguir intensificando la intervención de las residencias para proteger a nuestros mayores", ha apuntado. "Continuemos trabajando en esta línea conjunta que está funcionando, de esta crisis vamos a salir unidas como pueblo", ha zanjado.

EL PP PIDE "UN ESFUERZO MÁS"

Desde la oposición, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha agradecido la información facilitada por Puig y Barceló pero ha avisado de que la lealtad institucional que ofrecen los 'populares' no significa que no reclamen lo que la gente les está "pidiendo".

En concreto, ha reclamado equipos de protección para el personal sanitario y también que se realicen los test rápidos para detectar y aislar a contagiados y prevenir la expansión. Según ha indicado Bonig, "dicen que no hay ni un solo departamento de salud que esté desabastecido de material" pero a ella le están llegando quejas y "la angustia" de muchos sanitarios al respecto.

"Les pido un esfuerzo más, sin polemizar", ha dicho la dirigente del PPCV, que ha indicado que la pandemia "ha ido por delante de los gobiernos de Sánchez y Puig pero no es momento de discutir, sino de actuar".

Además, ha preguntado por las máquinas que estarían en los hospitales Arnau de Vilanova de València y en el General de Alicante y que permitirían hacer test de forma muy rápida. "No nos lo han desmentido", ha dicho, para agregar que este material de última generación está ahí, pero "no se están haciendo esos test porque no hay reactivos que valen seis euros".

"No voy a discutir si se ha llegado tarde, solo pido que se actúe ya, lo que tenemos que hacer es salvar al máximo número de personas", ha indicado, al tiempo que ha reiterado el agradecimiento al personal sanitario y ha lanzado un mensaje de ánimo: "Mucha fuera, vamos a salir, seguro".

CS PIDE MATERIAL Y ACCIONES PARA EL CAMPO

El síndic de Cs, Toni Cantó, ha manifestado de nuevo su "disposición a trabajar junto a las administraciones en todo lo que sea necesario" y ha preguntado sobre la situación del personal sanitario en los hospitales, para quienes ha reclamado "más material de protección y un plan de contingencia en caso de que gran cantidad de profesionales deban abandonar sus por contagio".

"Nos preocupa muchísimo la rapidez y cantidad de sanitarios que están dando positivo, por eso reclamamos más tests rápidos, y que el Consell aclare cuándo van a llegar y cuántos se están realizando al día", ha afirmado.

Asimismo, ha trasladado a Puig el decálogo de propuestas planteadas por su formación para proteger el sector primario en todo el país y flexibilizar los pagos de cuotas y tributos de los agricultores y ganaderos. Ha pedido que traslade el Gobierno central las principales necesidades de los agricultores valencianos y medidas como la actualización de protocolos sanitarios y provisión de mascarillas y guantes para la seguridad de todos los trabajadores del campo.

Respecto a los autónomos, Cantó ha declarado de "insuficientes" las ayudas y ha abogado por darle más liquidez a este colectivo y a las pymes. Respecto a los impuestos, también ha propuesto "aplazar el pago puesto que hay muchas personas que no están ingresando nada debido a esta crisis".

VOX VE "INSUFICIENTES" LAS RESPUESTAS

La portavoz de Vox, Ana Vega, que dio positivo en coronavirus, ha señalado que no han salido satisfechos de la reunión porque las respuestas que han recibido son "insuficientes".

En primer lugar, ha planteado su preocupación ante la situación de las residencias de mayores que tienen focos de Covid-19 y ha pedido que en el próximo encuentro esté también la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para que dé "las respuestas pertinentes".

Además, ha puesto el foco en la situación del personal de las ambulancias, ya que "algunos pasan 12 horas con un equipo de protección, eso quien tiene la suerte de tenerlo", y ha remarcado la necesidad de cuidar y proteger al personal sanitario. A su juicio, hay que hacer test a los trabajadores de las residencias, ese personal de ambulancias y a los profesionales sanitarios.