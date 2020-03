Prisión para un hombre por incumplir el confinamiento y toser y escupir sobre la gente en un supermercado

El juzgado de guardia de Reus ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre de 37 años acusado de incumplir la orden de confinamiento y de causar "alarma" entre la ciudadanía, según ha informado el TSJC. Los Mossos d'Esquadra lo arrestaron el domingo en la calle Ample de Reus después de que durante los días previos hubiera accedido a varios establecimientos de la ciudad sin mostrar "ningún respeto" por las otras personas que había dentro o esperando. En concreto, el hombre se acercaba a otras personas y les decía que estaba infectado de coronavirus y que les contagiaría, según fuentes judiciales. La causa está abierta por un supuesto delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad.

Según la interlocutoria de prisión del juzgado de instrucción número 2 de Reus, el hombre incumplió el confinamiento en una decena de ocasiones sin justificación entre miércoles y viernes de la semana pasada.

Durante estos episodios, el jueves al mediodía el hombre acudió a un supermercado de Reus y, según el atestado, "escupió y tosió, no solo sobre los trabajadores del local y clientes que había, sino también sobre los productos alimentarios". El hombre, que presentaba síntomas de ir bebido, se mostró agresivo contra los agentes policiales y se resistió a la detención.

También consta que, entre las diferentes actas de denuncia levantadas, el jueves al atardecer manifestó a los agentes que "el virus aquel no me afecta, os afectará a vosotros, a mí no porque con el alcohol que llevo encima lo mato".

Según la interlocutoria, después de que miércoles lo identificaran por primera vez a la vía pública, lo derivaron al instituto Pere Mata. Los facultativos hicieron constar en el informe de conducta un trastorno esquizoafectivo sin especificación, pero en todo caso no consideraron necesario el internamiento en el centro psiquiátrico. También hicieron referencia a que presentaba "carencia de higiene".

La juez justifica la pena de prisión provisional por el hecho que, atendida la situación de estado de alarma y la actitud obstructiva del hombre, "pone en peligro la salud o incluso la vida del resto de personas, toda vez que no se limita a incumplir la orden de confinamiento paseando sin ningún motivo por la vía pública, sino que presenta una conducta altamente desafiandte, agresiva y de riesgo, al toser y escupir de forma exprés tanto a las personas como a los alimentos expuestos".

Una actitud que genera "alarma social"

El hombre acumula numerosos antecedentes penales y detenciones policiales por varias conductas, entre las cuales delitos de resistencia y atentados. "En el momento actual y con el estado de alarma, su actitud reiterativa produce una alarma social importante por el riesgo para el resto de la población", apunta la juez.

Justifica también que el hombre tiene antecedentes por rotura de medida cautelar y de condena, y que hay riesgo de reiteración delictiva. Además, según la interlocutoria, en la vista que se ha hecho este lunes el hombre ha negado los hechos, ha alegado que todo es una exageración de los agentes y ha manifestado que si quiere hacer daño tiene armas en casa y "sale y se los carga a todos".

El hombre ha ingresado en el centro penitenciario de Mas de Enric.