AMP.- Coronavirus.- Aterra a Saragossa l'avió de la Xina amb material sanitari per a la Comunitat Valenciana

A aquest avió se sumarà un altre que previsiblement arribarà durant aquest cap de setmana, juntament amb l'encàrrec de nous enviaments per a la setmana vinent. Es tracta de material comprat a empreses xineses per a fer front a la pandèmia del coronavirus.

L'encàrrec dels dos primers avions va ser una adquisició de la Generalitat valorada en 11 milions d'euros, amb la col·laboració d'un empresari xinés arrelat a la Comunitat Valenciana. En el trasllat dins d'Espanya també contribueixen empreses de transport.

Aquest material es compon de mascaretes, equips de protecció i altres elements com guants per a atendre pacients de Covid-19. Se suma a la distribució realitzada pel Govern central a les comunitats autònomes, una cosa que Puig ha agraït per la forta mobilització de subministrament en les últimes hores.

Una vegada arribe l'enviament, s'aplicarà el mateix repartiment que en la resta de material sanitari: primer a personal sanitari i de residències i centres de majors i després a treballadors de servicis públics essencials.

En la mesura del possible, el material també arribarà als empleats de cadenes alimentàries que necessiten aquest equipament en estar "en plena activitat" durant la quarantena. "Volem protegir els policies, guàrdies civils i totes les persones que tenen contacte directe", ha garantit Puig.

Sobre els pròxims enviaments, ha remarcat que parlar de terminis és complicat i ha confiat en l'arribada d'un segon avió durant el cap de setmana i que "en principi, la setmana vinent hi haurà més". "Màxima prudència, açò no és depassar cap competència ni és cap tipus de confrontació amb el Govern; en absolut, ho fem en cooperació", ha insistit als periodistes.

6.000 TESTS RÀPIDS: "NECESSITEM MOLTÍSSIMS MÉS"

En aquesta línia, la voluntat de la Generalitat és que continue la distribució de material a Espanya i no només vincular-se a la "resposta xinesa". La prioritat passa així per l'arribada dels tests ràpids del Covid-19, dels quals la sanitat valenciana ja disposa de prop de 6.000. "Necessitem moltíssims més per a arribar a una àmplia base de la població", ha defès Puig.

Respecte als hospitals de campanya, el Consell manté l'objectiu que estiguen en marxa en el termini marcat de 15 dies. Es tracta d'espais condicionats per a funcionar com un hospital, "no exactament com els campaments d'altres comunitats autònomes", als quals s'intentarà derivar els pacients menys greus, sobre la base de la jerarquia que marquen els centres de referència al costat dels quals estaran situats a València, Alacant i Castelló.

A València, les obres de condicionament de l'antiga Fe estan en la fase d'aprovisionament i muntatge en origen, mitjançant la planificació dels solars. Puig ha confiat que puga estar llest en una setmana i ha reconegut problemes per les fortes pluges dels últims dies, encara que "en principi tot transcorre amb normalitat".

MÉS DE 4.000 LLITS D'HOTEL

Fora dels hospitals, la Generalitat disposa d'unes 4.000 llits d'hotel per a atendre malalts gràcies a la col·laboració de cadenes hoteleres valencianes. "Afortunadament, no totes van a ser necessàries ni poden ser útils", ha precisat Puig, recordant que el nom de les empreses roman en l'anonimat i que són elles si decideixen fer-ho públic.

"La voluntat és magnífica; una experiència de solidaritat i compromís amb la Comunitat Valenciana extraordinari per part de les empreses del sector turístic", ha manifestat, per la qual cosa ha reconegut el seu altruisme i ha garantit que comptaran amb el suport del Consell una vegada acabe la pandèmia.

D'altra banda, preguntat per si hi ha instruccions a sanitaris sobre no difondre l'escassetat de mitjans, Puig ha posat l'accent que "la transparència és total" i en què la Conselleria Sanitat informa a cada moment respectant el dret a la confidencialitat. "En alguns hospitals s'han filtrat noms de persones en moments determinats, no és raonable", ha lamentat, i ha tornat a cridar a fugir de les 'fake news'.