El Gobierno reabre los vuelos desde Italia pero solo para repatriar españoles

Dos semanas después de prohibir los vueltos desde Italia, el Gobierno ha acordado este martes reabrirlos, pero solo para repatriar desde este país a ciudadanos españoles o con residencia en España, que sólo podrán llegar en vueltos que aterrizarán en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Palma y Las Palmas.

El Consejo de Ministros ha aprobado modificar su decisión del pasado 10 de marzo por la que prohibió hasta nuevo aviso los vueltos que llegaran desde Italia. Se trató de la primera medida de restricción de movimientos, días antes de que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma, que este martes el Gobierno ha decidido prorrogar durante 15 días mas, hasta las 00.00 horas del 12 de abril.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la decisión de abrir en parte los vuelos desde Italia se debe a "la evolución de la epidemia", que recomienda "facilitar el regreso de españoles".

Estos y también los no nacionales residentes en España podrán llegar en aviones que no podrán trasportar a personas que no se encuentren entre estos supuestos.

Las personas que lleguen de Italia tendrán que guardar cuarentena en sus domicilios bajo supervisión de las autoridades sanitarias.