PSOE C-LM pide a la oposición "no señalar problemas", no aprovecharse de ellos y ayudar "desde la unidad"

Gutiérrez ha insistido en que "no hace falta" que la oposición "señale los problemas". "Los conocemos todos, que no se aprovechen de ellos e intenten ayudar, porque el virus no entiende de administraciones ni de colores políticos", ha indicado.

Además, el dirigente socialista ha señalado que ante el desabastecimiento de este material, el Gobierno de Castilla-La Mancha "está haciendo un gran esfuerzo con familias y empresas para paliar la falta de oferta", intentando comprar "en medio mundo".

Ha recordado igualmente que este mismo martes se ha procedido a repartir cerca de medio millón de unidades de artículos sanitarios como mascarillas o batas entre los profesionales sanitarios de la Comunidad Autómoma.