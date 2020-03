Tu momento ha llegado: el succionador de clítoris más famoso está casi a mitad de precio en Ebay

El succionador de clítoris más famoso del mercado erótico –lo que no implica que sea el único- tiene nombre y apellidos. Efectivamente, y como la mayoría de lectores se estará imaginando, hablamos del Satisfyer Pro2 Next Generation, el modelo más vendido (y deseado) de los últimos tiempos. Bromas aparte, este juguete sexual ha revolucionado a los usuarios hasta tal punto, que pocos son los que no han confesado sus virtudes y han animado a amigos y conocidos a comprobarlas por sí mismos.

Gracias a la euforia colectiva que ha generado su irrupción (aunque hay que destacar que el Satisfyer lleva bastantes años pasando desapercibido en el mercado), casi todos conocemos su existencia, pero muchos aún no han probado su eficacia... aunque ganas (que sí dinero) no les faltan.

Si perteneces a este grupo, tenemos una muy buena noticia para ti. Ebay ha rebajado casi a mitad de precio (un 49%) el Satisfyer Pro2 Next Generation, una ganga con la que, además de ahorrarte 34 euros), te aseguras una cuarentena mucho más placentera. Eso sí, no te lo pienses mucho: esta oferta está disponible hasta que se agoten las existencias, así que si quieres uno, corre, porque van que vuelan.

Satisfyer Pro2 Next Generation. Ebay

Un buen momento para el Satisfyer Pro2 Next Generation

Ondas expansivas. Estas son las dos únicas palabras que hay que conocer para entender el funcionamiento de este juguete erótico que ha revolucionado el mercado (y las casas de un montón de usuarios). Y es que, el Satisfyer estimula de una forma indirecta y en diferentes intensidades el clítoris –o los pezones, uso menos extendido–, transmitiendo vibraciones a través de una ventosa ovalada ergonómica (es ideal para el punto G) que aseguran el orgasmo en tiempo récord.

Cabe destacar que el modelo Next Generation se caracteriza por ser muy silencioso y, por tanto, muy discreto (tiene un aspecto muy poco explícito), lo que permite usarlo a cualquier hora del día sin que toda la comunidad de vecinos esté al tanto de lo que se hace intramuros.

Además, es resistente al agua, lo que permite disfrutarlo a gusto del o de los consumidores, puesto que, lejos de lo que muchos creen, el Satisfyer no es solo para mujeres. No solo se puede en pareja, ellos pueden encontrar usos muy interesantes para sacarle partido a este juguete erótico que tanto furor ha causado en los últimos meses.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ebay y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.