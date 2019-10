El succionador de clítoris triunfa en Amazon y los hombres se cachondean en los comentarios: "Mi mujer ni me mira"

El Satisfyer está siendo todo un éxito, pero no solo como juguete sexual. Este succionador de clítoris se está popularizando entre las mujeres, pero también lo está haciendo en redes sociales como protagonista de muchas bromas y memes debido a su éxito. Sin embargo, hay parte de la población que parece no estar contenta.

Algunos hombres se están viendo apartados debido a las maravillosas funciones del Satisfyer y así lo están haciendo saber en las valoraciones de Amazon. "Producto nefasto. Destruye familias. Mi mujer ni me mira", ha comentado un cliente junto a una puntuación de una estrella.

A pesar de que parece ser broma (aunque no sería de extrañar que fuera un testimonio real) esta y otras opiniones están volviéndose virales en Twitter, pues han llamado la atención de los usuarios.

Dentro de esta mala valoración hay otros dos clientes que han explicado, con aparente tono irónico, cómo les ha afectado el succionador de clítoris a sus vidas: "Desde que llegó a casa noto hostilidad, aunque se la ve muy contenta. Besos"; "Mi mujer lo compró y ahora estoy viviendo en un banco esperando al divorcio. Horrible".

Sin embargo, hay otro hombre que ha hecho de tripas corazón y le ha puesto la máxima puntuación. "Le pongo un 5 por mi mujer. Yo lo he probado y, sinceramente, creo que no es para tanto. Nada que no podamos hacer con un poco de empeño", ha apuntado. Pero, además, ha ido más allá y ha aconsejado qué hacer para emular la función de este juguete sexual: "El truco es hacer como cuando el caracol no sale. Sorber rápido y de forma intermitente".

Valoraciones de Satisfyer en Amazon. AMAZON

Estas tronchantes opiniones han triunfado en redes y hay usuarios que, al margen del humor, han visto normal que las mujeres se quejen de esta forma: "Si un vibrador me hace sentir más que mi pareja, también le dejaría".