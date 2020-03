Coronavirus.-Alcalde de Cañete La Real insiste a la población en que se quede en casa ante el primer positivo

El regidor ha agradecido a la familia de la persona infectada que haya puesto en su conocimiento este caso y ha exigido a la población que tome precauciones, es más, ha regañado a sus vecinos y les ha pedido que no salgan cada día a comprar.

"Tengo que regañaros. La única forma de que podamos parar la propagación del virus es quedándonos en casa, no saliendo a comprar por comprar, hagamos una lista semanal y toda la compra de golpe. No podemos ir todos los días a comprar, y varias veces. Una vez en semana a ser posible", ha enfatizado el alcalde en un mensaje en Facebook recogido por Europa Press.

Aranda ha pedido a sus vecinos que tengan precaución y que no se pongan "nerviosos". "Si seguimos todos las medidas saldremos de este mal trago", ha sostenido en su mensaje, en el que ha insistido en que se mantengan las distancias entre personas y el resto de medidas higiénicas.

"Es nuestra responsabilidad no propagar el virus y quedarnos en casa para que no se propague. Os pido precaución, no os pongáis nerviosos", ha insistido el alcalde cañetero.

El Ayuntamiento de Cañete La Real seguirá manteniendo las mismas medidas preventivas, según Aranda: "Seguiremos fumigando, hemos puesto unas alfombras en las entradas de comercios, del centro de salud, del centro Guadalinfo y en la residencia".

"No vamos a escatimar en poner medidas preventivas, es muy importante estar bien informados. Haced caso a las fuentes oficiales y seguid sus consejos", ha concluido el alcalde en su mensaje.

OTRAS MEDIDAS

El Ayuntamiento de Cañete La Real también ha informado de que este próximo 25 de marzo se procederá al pago de las pensiones a las personas mayores, a las que ha pedido que no acudan a la oficina bancaria sino que el dinero se abonará "con absoluta normalidad en su cuenta". No obstante, si es imprescindible acudir, se solicita que se llame previamente al banco y se cierre una cita para evitar aglomeraciones.

También recomienda a la población que utilice la banca electrónica siempre que sea posible, que se utilice el pago con tarjeta de crédito y se evite el dinero en efectivo. Iguamente, si alguien necesita ayuda, instan a pedir colaboración a alguien de confianza.

Precisamente, la pasada semana, el Consistorio informó de las multas que se podían poner de acuerdo con el decreto de estado de alarma del Gobierno central y advertía de la cuantía de las sanciones por incumplir el mismo.

Asimismo, señalaron que al haber detectado que determinadas personas iban a la farmacia a por "cosas banales", y bajo "el buen criterio" de la oficina farmacéutica, por las tardes únicamente se atienden urgencias. El horario de apertura se mantiene normal por las mañanas, siempre pidiendo que sea para asuntos "realmente necesarios".