Coronavirus.- CCOO exige a las empresas que incluyan a los fijos discontinuos y eventuales en los ERTE

Así, CCOO en un comunicado ha incidido en que a muchas de estas personas el ERTE les ha cogido trabajando y a otras a punto de hacerlo, sobre todo en hoteles de temporada "y, por la crisis del coronavirus, se ven sin empleo y sin prestaciones por desempleo o agotando las que ya tenían reconocidas".

Al no ser incluidas en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, no pueden beneficiarse de la medida incluida en el Decreto Ley "que contempla que las personas afectadas por un ERTE tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo aunque carezcan del periodo de cotización necesaria, así como que el periodo de suspensión no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos", han explicado.

De igual modo, desde CCOO han añadido que la interrupción del llamamiento realizado alegando fin de actividad o el no llamamiento en las fechas que habitualmente prestaban sus servicios en la temporada debido a los efectos del COVID-19 "conlleva la suspensión de la relación laboral de estas personas al igual que lo es de los trabajadores fijos, así como las personas eventuales incluidas a todos los efectos en el Régimen de General de la Seguridad Social cuyo inicio de la relación laboral haya sido anterior a 18 de marzo del 2020".

Por ello, CCOO ha indicado que presentará alegaciones en los expedientes que se presenten por fuerza mayor ante las empresas y también ante la Inspección de Trabajo, que es la que tiene que emitir el informe para la Autoridad Laboral antes de la aprobación de los ERTEs y, "si se aprobaran éstos sin incluir al colectivo de fijos discontinuos, demandas individuales y de conflicto colectivo ante la jurisdicción social", han señalado.