Valdepeñas confecciona más de 20.000 mascarillas en solo cuatro días

Así lo ha explicado el alcalde, Jesús Martín, que ha pedido "no ir por libre" en la confección de mascarillas porque el material debe ser específico para que sean efectivas. Por el momento, ha indicado según ha informado el Consistorio, con la producción prevista están cubiertas las necesidades. De ahí que haya pedido que si alguien quiere colaborar puede ofrecerse y se le avisaría solo en caso que de fuese necesario. Las personas interesadas pueden escribir con sus datos a info@valdepenas.es.

Del mismo modo, el regidor ha puesto en valor el trabajo y colaboración desinteresada de empresas de Valdepeñas que están volcándose en diferentes iniciativas como las Bodegas Félix Solís, que ha logrado 2.000 test inmediatos de Covid-19 y 500.000 mascarillas quirúrgicas de las cuales 10.000 serán donadas al Ayuntamiento de Valdepeñas y el resto al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El alcalde de Valdepeñas ha realizado estas manifestaciones en su comparecencia para informar sobre las últimas medidas adoptadas por el municipio para combatir la pandemia de coronavirus, entre las que se encuentran los baldeos de calles, la confección de mascarillas especiales o la paralización de los padrones, es decir, lo que está pendiente de cobro así como el estudio de medidas fiscales para empresas.

"Las autoridades sanitarias, desde el miércoles de la semana pasada, dejaron de facilitar los datos a nivel local de contagios y fallecidos, ofreciendo datos globales a nivel regional y provincial. No puedo decir cuál es la situación real ahora mismo, porque es un dato que desconozco", ha dicho el regidor, que ha apuntado que los datos del sábado hacían referencia en la provincia a 505 contagiados (con una estimación de 1 por cada 1.000 habitantes en la provincia) y 40 fallecimientos. Hoy, el Sescam ha apuntado que hay en la comarca 40 casos confirmados, que se atienden a través de la Gerencia del Hospital de Valdepeñas que atiende a 67.000 ciudadanos.

También ha hecho referencia a la situación de las residencias de mayores de la localidad, y ha afirmado que "están con personal especializado y 15 personas fueron derivadas al hospital lo que no significa que sean positivos, pero que por presentar síntomas decidieron derivarlos para hacerles las pruebas del Covid-19 a esas personas, y a AFAD y la residencia de Alzheimer se les está prestando un apoyo directo y personal a través de Atención Primaria".

MEDIDAS FISCALES

Las iniciativas municipales también serán económicas tal y como ha señalado el alcalde mediante medidas fiscales dirigidas a empresas. "Vamos a esperar a que pase esto para saber cuáles son los sectores más dañados como el pequeño comercio, restaurantes y cuando hayamos evaluado dentro de nuestras posibilidades y de lo que la ley nos permite, porque no puedo bajar el IAE, a lo mejor le podemos dar una vuelta al IBI con carácter extraordinario durante un año, pero aún no lo sé", ha indicado.

A esto se suma ya la paralización del padrón. "Todo lo que tiene pendiente de cobrar el Ayuntamiento está paralizado, lo va a poner en marcha cuando tengamos claras esas medidas y, para que se entienda, si una persona que tiene domiciliado en el banco el pago de la Escuela Municipal de Música o la Escuela Infantil le ha llegado el cargo que no se preocupe que le vamos a devolver el dinero ingresado en esta paralización de tiempo y los servicios que no se han prestado no se van a cobrar", ha añadido.

Por último ha pedido hacer caso omiso a los bulos de las redes sociales, ha resaltado el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía y su "responsabilidad" para llevar a cabo las medidas de aislamiento en Valdepeñas, exceptuando los 15 denunciados este fin de semana por la Policía Local que no pudieron justificar su desplazamiento en vía pública.