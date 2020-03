Coronavirus.- L'IVAM ofereix un curs online i gratuït d'art contemporani

Segons ha assenyalat el museu en un comunicat, la situació de confinament decretada per les autoritats amb motiu del Covid-19 "posa encara més de manifest la importància de l'ensenyament no presencial i ja són moltes persones les que han decidit aprofitar l'aïllament per a realitzar programes d'aprenentatge".

'IVAM parla d'art' és el títol d'aquesta sèrie de conferències de caràcter divulgatiu que recorre aspectes conceptuals i les tendències de l'art des de l'inici del segle XX fins a l'actualitat.

Les xarrades són impartides pels propis conservadors del museu "visibilitzant, d'aquesta manera, algunes de les investigacions que s'estan duent a terme en la pròpia institució".

En les conferències es parla sobre 'Pioneres de la transgressió: dones en les avantguardes artístiques', s'aborden qüestions com 'Per què no hi ha hagut grans dones artistes?', es debaten tendències com 'L'art Pop en la Col·lecció de l'IVAM' o s'analitzen les 'Claus de l'art del segle XX'.

Els departaments d'activitats, educació, comunicació i conservació de l'IVAM segueixen així implementant continguts online després del tancament de les portes del museu el passat 13 de març "perquè quedar-se a casa resulte el més amé possible".

El personal de seguretat i manteniment continua treballant al 100% amb l'objectiu de custodiar i conservar les obres d'art de la Col·lecció de l'IVAM.