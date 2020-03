Coronavirus.- L'Ajuntament de València habilita un telèfon per a atendre persones majors i reforça la seua assistència

Així ho han anunciat aquest divendres l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i la seua vicealcaldessa, Sandra Gómez, durant la roda de premsa que han oferit després de la reunió celebrada aquesta jornada de la Comissió de Seguiment del Covid-19 en el consistori. En la convocatòria ha comparegut també el vicealcalde de la ciutat, Sergi Campillo.

Gómez ha anunciat que les mesures adoptades contemplen, "des del dilluns" pròxim, l'engegada de "un telèfon gratuït informatiu perquè tots els majors tinguen assistència telefònica per a preguntar, informar-se sobre tràmits amb l'Ajuntament o consultar" qualsevol qüestió.

Així mateix, ha ressaltat que els professionals que treballen en Envelliment Actiu són els qui tenen la "formació i capacitació" necessàries "per a transmetre informació fefaent de l'Ajuntament i de tots els recursos a disposició" dels majors.

Les mesures acordades preveuen també oferir els servicis d'ajuda a domicili, 'menjar a casa' i teleasistència "de forma més generalitzada". Per açò, ha destacat que s'ampliarà "el contracte" d'aquests servicis i es deixarà "obert perquè "tots els majors en situació de vulnerabilitat i aïllats per aquesta crisi, perquè no reben cures o atenció aquests dies" o perquè tenen altres necessitats pugues ser assistits.

La vicealcaldessa ha insistit que l'objectiu és que "cap major es quede desatès" i que tinga "les necessitats bàsiques cobertes" durant aquesta crisi sanitària. Igualment, la responsable municipal ha avançat que s'explicarà també amb un servici de "acompanyament telefònic" que oferirà l'organització 'Amics de la gent major', atés que els seus membres "estan preparats i treballen tot l'any" en eixe tipus d'assistència i d'informació.

A aquesta proposta se suma la decisió d'oferir als majors, a través de l'organització Jove Solides, "formació en tecnologies de la informació i la comunicació (Tic)" perquè puguen, entre altres coses, "conéixer com fer una compra en línia o també com manejar aplicacions d'entreteniment".

Les iniciatives de l'Ajuntament de València en favor dels seus veïns més majors durant la crisi del Covid-19 contemplen, d'altra banda, facilitar un servici d'atenció domiciliària per part de supermercats i mercats municipals perquè puguen rebre les compres que necessiten en el seu domicilis. "Així s'evitarà que hagen d'eixir al carrer a fer la compra amb la situació de vulnerabilitat que tenen".