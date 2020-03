¿Cómo mantener activos a nuestros mayores durante la cuarentena?

La crisis del Covid-19 ha marcado distintas pautas sociales; una de ellas es que hay que cuidar más que nunca, aunque a distancia, a nuestros mayores. Son el grupo de edad al que más daño puede hacer un contagio, pero en los días de aislamiento se enfrentan a otra gran enemiga: la soledad de encontrarse entre sus cuatro paredes, sin la compañía de vecinos, de familiares e incluso de cuidadores.

Este confinamiento domiciliario lleva consigo, además, una reducción de la movilidad que puede hacer mella en su salud, sobre todo si están acostumbrados a dar paseos, ir a la compra o asistir a clases de gimnasia de mantenimiento o centros de mayores. Ese es el problema al que daba vueltas Sandra Bravo, directora del centro de pilates Actívate. Se acordaba de uno de sus grupos, sus Chicas de oro, esas mujeres de alrededor de 80 años a las que enseñaba a moverse para mantenerse en forma.

Y de ese pensamiento surgió la idea. "Se me ocurrió que podría darles soporte a través de vídeos para evitar que estuviesen inactivas", explica. No tardó en recibir consultas de otras alumnas que preguntaban por sus familiares, padres, madres y abuelos. "Muchos dudaban si sacarles a dar un paseo, si podrían permitirles salir una vez al día. Pero no: hay que quedarse en casa".

Pero estar en casa no significa ser inactivo, y de eso se encarga ella. "Los vídeos que planteo son muy sencillos, de tal manera que pueden explicarse incluso por teléfono si los mayores no cuentan con dispositivos", apunta. Sus directrices son claras: además de realizarlos dos veces al día, es recomendable dar tres pequeños paseos por toda la casa. "El objetivo es que no estén sentados en el sofá todo el día para que no pierdan masa muscular, porque si esto se alarga, su salud podría verse afectada", explica.

Actividad contra el desánimo

"Las personas mayores están viviendo estos momentos con bastante incertidumbre", asegura Sandra, "y es normal que el desánimo ataque". Para combatir ese sentimiento, nada mejor que una rutina que seguir todos los días. “Los mayores suelen ser bastante receptivos, pero es importante trasladarles el mensaje de alguna forma”, apunta la profesional. "Además, les ayudará psicológicamente: sabrán que no están solos, que mucha gente estamos preocupados por ellos y que queremos ayudarles de alguna forma".

Sus tablas de ejercicios tienen una particularidad: pueden ser realizadas por personas mayores en casi cualquier condición, siempre y cuando no tengan una patología severa. Como ella misma explica, "si antes podían dar paseos, pueden realizarla" sin ningún problema.

Al mismo tiempo, este tipo de movimiento ayuda a evitar dolores de espalda o huesos relacionados con la inactividad. "Al sentirse mejor físicamente, de alguna forma, es más fácil que se mantengan equilibrados a nivel mental", apunta.

¿Y ese día en el que, por fin, puedan volver a la calle? "Cuando estén totalmente fuera de peligro, lo ideal es que salgan al exterior de forma progresiva", explica Sandra. "Hacer algo de compra, visitar a su familia y, poco a poco, recuperar las actividades de la vida diaria".

La experta aconseja que las actividades más sociales, como los centros de día o la gimnasia, se retomen "según vayan pasando las semanas" para evitar riesgos. Pensando en esos días de exterior como horizonte, el objetivo es ahora que nuestros mayores pasen la cuarentena seguros, con bienestar y en calma.