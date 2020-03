Arturo Valls: "Llevo viniendo a '¡Ahora caigo!' todos los días durante 8 años, ya es hora de que me coja vacaciones"

Arturo Valls comenzó el programa de este jueves con un tono melancólico, ya que el presentador de ¡Ahora caigo! apareció distraído en el plató mirando el móvil, pero con una justificación.

"¿Sabéis eso que hacen los móviles que te recuerdan fotos antiguas? Pues hoy he visto una del primer día que presenté este programa", comentó.

Tras los piropos del público, Valls se sorprendió cuando le dijeron: "¿Qué he ganado mucho? Lo que he ganado son kilos", comentó entre risas. "Fue antes de ayer, unos 8 años ya... ¡madre mía!".

"Y cada día aquí durante esos años... ¿Y cómo es que no me he cogido vacaciones ningún día?", señaló el presentador sorprendido. "Creo que me las voy a coger , que me las merezco", afirmó mientras el público del plató le pedía que no lo hiciera.

"Este año me cojo vacaciones, lo acabo de decidir. Creo que me lo merezco que cuando llegué aquí, era un chaval. Dejadme que me vaya que así vuelvo con más ganas", comentó a los espectadores.

Pero le surgió un problema: "Tengo que encontrar alguien que me cubra. Este carrusel de diversión no puede parar", concluyó mientras daba paso a los concursantes del día.

Felicitación por el Día del Padre

En su habitual tono de humor, el presentador se encuentra actualmente en su casa por la alerta sanitaria por el coronavirus, pero no quiso dejar pasar la ocasión para felicitar a todos los padres desde su cuenta de Instagram.