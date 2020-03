Gonzalo Montoya arremete contra Cepeda: "Susana podría estar con alguien mejor"

Este jueves el exconcursante de La isla de las tentaciones, Gonzalo Montoya, se sinceraba con sus seguidores a través de su canal en Mtmad para hablar sobre la supuesta relación entre Susana Molinero y Luis Cepeda.

El sevillano utilizó su canal para mandarle un mensaje al cantante y a su exnovia. Y es que aunque su intención era terminar bien con la que fue su pareja durante seis años, parece que hubo un gesto por parte de Susana que no le gustó.

"Tras salir malparado de ese último debate le propuse un café y ella me dice que no ‘porque es muy pronto’. Entonces días después fui como colaborador a Viva la vida, Susana estaba allí y se me hincharon los cojones. Es muy pronto para un café, pero no para vernos en un plató de televisión", una actitud que no entendió.

Desde ese momento decidió centrarse en su vida, pero cuando le llegaron los rumores sobre la nueva pareja, explotó: "Yo quiero luchar por ser feliz y la gente es muy pesada al restregarme que está con Cepeda. ¡Me da igual!. Que sea feliz con quien quiera", opinó.

Una relación que sin ninguna duda no le ha hecho ilusión. "No me gusta para ella. Me agrada porque soy más guapo que él, pero me da pena que este chico se haga famoso por las chicas con las que está, como Aitana o Susana, y no por lo mal que canta. No es rencor hacia él, pero pienso que Susana podría estar con alguien mejor", sentenció.