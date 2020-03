Cepeda y Gonzalo Montoya montan una bronca en redes sociales, ¿son celos por Susana Molina?

El cantante y extriunfito Luis Cepeda y Gonzalo Montoya, exconcursante de Gran Hermano comparten poco en común y son de mundos muy diferentes. Excepto por el hecho de que la expareja de Montoya, Susana Molina, es ahora, supuestamente, pareja del cantante.

Y eso puede que le duela más de lo debido al gemelo de Gran Hermano, que en Twitter explicaba con cierto resentimiento que no acude como colaborador a Viva la vida porque no tiene dónde dormir en la capital, donde se hace el programa. "En Madrid no tengo alojamiento. Vaya, que no creo que mi ex, que está con el otro que le está cantando canciones tristes al oído, quiera verme ni acogerme a mi".

"El otro" es, claramente deducible, Cepeda. Y aunque el cantante no contestó directamente, quizá se sintió aludido, pues en un mensaje que mandó a su excompañero Raoul Vázquez usó unos términos parecidos: "Ven que te canto canciones tristes al oído".

De nuevo fue Montoya el que ofendió y se mostró más dolido, cuando a ese mensaje de Cepeda contestaba con un "sin autotune, por favor, porque cantar lo que se dice cantar…".

No obstante, el sevillano se quedó solo en su cruce de malas palabras, pues Cepeda se mantuvo al margen, frente a la rabia del exgranhermano, que seguía faltando: "Eres un friki que te das por aludido, ahora no borres la bromita. Mi chistecito no tenía maldad, me da exactamente igual con quien esté Susana. Tomaros la vida un poco más a risa", escribía al cantante.