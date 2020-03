Del cierre de fronteras en la UE al plan arriesgado de Johnson: las medidas de los países contra el coronavirus

El mundo está en jaque por el coronavirus. Los líderes de los Estados miembros de la UE han decidido cerrar las fronteras exteriores después de que cada uno diera el paso de cerrar las propias de cada país como medida de prevención ante la pandemia. Hay cierta unidad en la toma de decisiones, pero cada Gobierno ha ido 'particularizando' sus planes para combatir el virus. ¿Qué han hecho los Estados en plena crisis?

Italia: la situación es cada vez más extrema

Italia está pasando por uno de sus peores momentos. La cifra de afectados y de fallecidos se ha disparado y no hay mucha confianza en poder alcanzar el pico de casos en el corto plazo. El Gobierno de Giuseppe Conte tomó primero medidas de índole sanitaria: desde el 9 de marzo se inició un confinamiento que primero afectó a las regiones más afectadas (como Lombardía) y posteriormente a todo el país.

"Los resultados no se ven en un día", comenta a 20minutos el científico Juan Badiola. El experto, de hecho, cree que "quince días no van a ser suficientes" para paliar los problemas. De hecho, Italia todavía no ha podido frenar los contagios. Eso sí, en paralelo a las medidas 'ciudadanas', el Ejecutivo ya trabaja en el plano económico y ha aprobado un plan de 25.000 millones de euros, enfocado especialmente a empresas y trabajadores. También ha decidido nacionalizar la aerolínea Alitalia.

Alemania: un discurso muy duro de Merkel

Angela Merkel no se anda con medias tintas ante el coronavirus. Ante las cifras y circunstancias que se están dando, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, el centro competente en epidemiología en el país ya lo advierte: si no se cumple con las medidas adoptadas por el Gobierno y los poderes regionales frente al coronavirus, en dos o tres meses podría haber 10 millones de contagiados.

A escala nacional, el Ejecutivo de Merkel dictó la reimplantación de los controles en las fronteras con Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Suiza y Polonia, aunque permite el paso de mercancías y de ciudadanos que deben desplazarse por razones laborales. Además, ha prohibido las aglomeraciones y pide a la población quedarse en sus casas. En este sentido, el Gobierno germano fue uno de los que defendió más firmemente el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Francia: medidas económicas potentes

En Francia la situación no es muy diferente, pero Emmanuel Macron ha llenado sus mensajes de un tono heroico. "Estamos en guerra", sostuvo en una de las últimas comparecencias. Con todo, el Gobierno galo está alternando las medidas sanitarias con las económicas. Entre ellas, ha aprobado un plan de 300.000 millones para evitar la quiebra de empresas. El Estado asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos y se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas,así como los alquileres. "Ningún francés se va a quedar sin recursos", esgrimió el presidente.

Otro de los asuntos en el que más hincapié hizo Macron fue en las restricciones de movimientos. Solo están abiertos los establecimientos que ofrecen servicios básicos y el Ejecutivo obliga a los ciudadanos a salir solo "cuando sea estrictamente necesario". De lo contrario, las multas serán cuantiosas. Desde el Elíseo no se descarta tampoco el confinamiento total de París en los próximos días si las cifras se siguen disparando.

Reino Unido: Johnson arriesga al máximo

Reino Unido se ha empeñado en ser también el verso suelto en la gestión de esta crisis. El plan de Boris Johnson, aunque ya con matices -evitar el contacto directo o las aglomeraciones-, es diferente al resto: ha decidido priorizar la economía frente a la salud pública. "Lo que quieren es ser prácticos", expresa Badiola. ¿Cómo? Las mayores restricciones y el confinamiento son para la gente mayor, mientras que los jóvenes o aquellos que no tengan patologías pueden seguir haciendo relativamente normal.

De esa forma, el Gobierno británico apuesta por inmunizar a sus ciudadanos e incorporar después a los ancianos a la vida normal en una sociedad "ya inmunizada" del coronavirus. "Si les sale mal, la gente mayor se verá muy, muy afectada", sentencia el experto, que añade la evidencia: "No importa que se contagie todo el mundo". A esto hay que añadir la aprobación de unos 36.000 millones de euros en ayudas para empresas. Hay que recordar que Reino Unido se encuentra en una situación más delicada, recién salido de la UE (aunque está abierto el periodo de transición).

Estados Unidos: Trump y la importancia del discurso

En EE UU las cosas tampoco cambian demasiado. Donald Trump sigue relativizando el problema y calificando al coronavirus como "virus chino". Entre discurso y discurso, el Gobierno ha aceptado el confinamiento de la ciudad de Nueva York (es quizás la medida más estricta). Además, ya han empezado a probar en humanos una vacuna contra el virus. Pero parece que dan pasos muy lentamente en lo que a restricciones se refiere.

La Casa Blanca, además, no es optimista. Trump admite que la crisis "no está bajo control". Como quien se quita una venda de los ojos, el presidente ha despertado a la realidad del coronavirus después de semanas de minimizarla y ahora espera que no sea demasiado tarde. No cree que vaya a estar paliado el problema al menos "hasta agosto".