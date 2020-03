El Gobierno de Aragón agilizará los trámites y resolverá dudas sobre los ERTE

La eliminación de la burocracia prescindible "está permitiendo resolver de manera más ágil estos expedientes, que permiten la suspensión temporal de los contratos y reducciones de jornadas para hacer frente al impacto económico del coronavirus", han señalado en una nota de prensa.

Desde este lunes están ya en tramitación un centenar de ERTE en nuestra Comunidad Autónoma -76 de ellos en la provincia de Zaragoza, 24 en Huesca y, por el momento, ninguno en Teruel- con un millar de trabajadores afectados, principalmente relacionados con el comercio y la hostelería.

Todos los empleados afectados por ERTE serán beneficiarios de la prestación por desempleo, incluso en el caso de aquellas personas que no tuvieran derecho a ella por no haber acumulado el tiempo de cotización suficiente, y este tiempo de prestación no restará en el acumulado de los trabajadores, tal y como ha aprobado este miércoles el Gobierno central.

Además, durante este tiempo, las empresas con menos de 50 trabajadores en su plantilla no pagarán cuotas a la Seguridad Social, reduciéndose en un 75% la cotización en el resto, con el objetivo de que no despidan trabajadores.

Para resolver las dudas y poner a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a estos procedimientos, el Gobierno de Aragón está trabajando en la actualización de su página web.

Asimismo, la Administración autonómica ha adaptado el formulario de solicitud mediante el cual las empresas que han visto afectada su actividad por el COVID-19 deben solicitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, también disponible en la página web del Ejecutivo autonómico:(