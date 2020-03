El área sanitaria de A Coruña y Cee refuerza servicios e implanta un sistema de diagnóstico más rápido

En esta área, según datos facilitados a Europa Press, hay 32 hospitalizados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), de los que cinco están en la UCI, más otros 27 en planta. A mayores hay uno en el hospital de Cee, mientras que en las últimas horas falleció un hombre de 72 años, el cuarto fallecido en Galicia con coronavirus.

Además de constituirse un comité de seguimiento, con reuniones diarias y presencia de dirección y los distintos servicios implicados, se ha procedido al refuerzo de varias unidades, totalizando, en el momento actual, 48 profesionales sanitarios y 7 de gestión y servicios, además de incrementar las guardias con el aumento de facultativos.

También se llevan a cabo, con una frecuencia de entre dos y tres semanales, reuniones del comité de seguridad y salud, integrado por miembros de la dirección y delegados de Prevención en representación de los trabajadores.

Por parte del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se llevan a cabo reuniones formativas e informativas con los distintos servicios implicados, priorizadas en función del nivel de exposición al riesgo.

También se ha elaborado "el circuito de toma domiciliaria de muestras con 7 equipos que cubren todo el area Sanitaria de lunes a domingo entre 08,00 y 22,00 horas".

DIAGNÓSTICO MÁS RÁPIDO

En el ámbito del diagnóstico se creó un segundo laboratorio de microbiología que funciona las 24 horas del día y se dispone de dos nuevos sistemas de diagnóstico.

"Un método de diagnóstico rápido y totalmente automatizado, para el diagnóstico del virus que se hará en aquellos pacientes con criterios de gravedad o en los que es urgente descartar la infección para la correcta gestión de los recursos".

"Y un sistema de diagnóstico, también automático y en sistema cerrado, que incrementa de forma notable nuestra capacidad analítica (puede procesar hasta 96 muestras en dos horas)", añade. Esto permitirá "dar una respuesta más rápida, automatizada y además incrementará la capacidad de muestras que se pueden procesar simultáneamente".

URGENCIAS

Por otra parte, señala que se han reordenado los espacios asistenciales en el servicio de Urgencias para la atención de los pacientes con posible infección en un área específica, con la creación de dos circuitos diferenciados.

Se ha dotado también de equipo de Radiodiagnóstico portátil de uso exclusivo para el citado servico y se ha creado un circuito específico de ingreso de pacientes para que los infectados que necesitan hospitalización desde domicilio entren directamente a la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

Mientras, explica que se ha elaborado un plan de contingencia para la ocupación progresiva de camas de hospitalización de planta en función de la evolución de las necesidades, "habilitando hasta la fecha tres unidades de hospitalización específicas para COVID y otra para PRECOVID".

A él, se suma un plan de contingencia para la ocupación de camas de las unidades de críticos para lo que, además de las ya existentes, se están haciendo obras para habilitar 20 más en el antiguo bloque quirúrgico de la quinta planta. "En total 62 camas", precisa.

OPERACIONES "PRIORITARIAS"

En la misma línea, ha preparado un plan de adecuación de la actividad quirúrgica en función de la evolución de las necesidades de camas de hospitalización y de críticos. Al respecto, confirma que se mantendrán todas las intervenciones quirúrgicas de los procesos prioritarios: oncológicos, urgentes y preferentes no demorables.

En lo que se refiere a la actividad de Consultas, tanto de atención primaria como de atención especializada, cada paciente recibirá un sms indicándole como tiene que proceder, priorizando siempre que sea posible, la consulta telefónica.

Se puso en marcha también un teléfono específico para profesionales del área sanitaria atendido por personal sanitario para dudas o necesidades. Además, desde el Servicio de Medicina Preventiva se hace seguimiento de los trabajadoress.

El seguimiento de pacientes que no requieren hospitalización se lleva a cabo por profesionales de Atención Primaria y de Trabajo Social, según su estado, mientras que se está llamando al domicilio a todas aquellas gestantes que no precisan que la consulta sea presencial "para informarlas y tranquilizarlas".

La primera planta del Hotel de Pacientes se ha habilitado para afectados que no tienen criterios de ingreso hospitalario, pero que por otras razones no pueden recibir el alta domiciliaria. Se ha creado también un nuevo almacén para centralizar todos los equipos de protección, en el que se recibirán también las donaciones de material, que la gerencia agradece.

Por último, precisa que la farmacia hospitalaria ha creado un circuito para enviar los medicamentos a domicilio y evitar desplazamientos y recuerda que en las cafeterías del Chuac se puede recoger comida, pero no permanecer en ella ni consumirla allí. También pide que no vayan visitas "si no es absolutamente imprescindible y solo una por paciente".