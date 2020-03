Famílies de 58.925 alumnes amb beca menjador tindran un 'val' per a adquirir aliments en Consum

La Conselleria d'Educació, mentre dure la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial decretada per a contindre l'expansió del virus COVID-19, mantindrà a les famílies beneficiàries de la totalitat de beca menjador i els alumnes dels 29 centres d'educació especial de la Comunitat Valenciana, un mecanisme per a assegurar l'adquisició d'aliments gratuïts per a cobrir aquest servici. Es tracta d'un 'val beca menjador' que permetrà adquirir aliments en els establiments de la cooperativa valenciana Consum.

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà detallen que la solució que s'ha adoptat per als quasi 60.000 alumnes en aquesta situació de vulnerabilitat és la d'emetre 'vals beca menjador' de compra gratuïta de productes alimentaris en els establiments de les cadenes Consum i Charter. Cada 'val beca menjador' té un valor de 60 euros per alumne.

Dels 58.925 alumnes beneficiaris d'aquest servici d'emergència, 22.569 són de les comarques d'Alacant, 5.715 de les de Castelló i 30.641 de les de València, detalla la Conselleria.

"Durant aquests dies hem contactat amb diverses empreses de supermercats i en tots els casos hi ha hagut una gran receptivitat per a intentar implementar aquesta mesura. Iniciem aquesta acció amb Consum perquè ja té implantat un sistema de vals de compra que facilita la ràpida adaptació a 'val beca menjador' per a l'adquisició d'aliments per a l'alumnat més vulnerable", ha assenyalat, en un comunicat, el conseller Marzà, que destaca que "la col·laboració i la sensibilitat demostrada per l'equip que conforma la cooperativa Consum han sigut impecables".

"Gràcies a la seua gran experiència logística -prossegueix- podem fer front a aquesta emergència, que suposa que els xiquets i xiquetes més desfavorits tinguen assegurat el menjar equivalent al servici que rebrien del menjador escolar".

Durant els pròxims dies, les famílies de cada alumna o alumne beneficiari de l'ajuda de menjador rebran els primers vals per un total de 60 euros equivalents als primers 15 dies sense classes presencials, per a cada fill/a beneficiari. D'aquesta manera els podran intercanviar per aliments en els establiments que tinguen més pròxims de la cadena Consum/Charter.

Intransferible

El 'val beca menjador' és intransferible, va dirigit al pare, la mare o tutor/a de l'alumne beneficiari i cal presentar el DNI per a fer-lo efectiu.

Hi ha 442 establiments de Consum i Charter en tot el territori valencià que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o en les localitats veïnes. Existeixen 83 establiments en la província d'Alacant, 65 en la de Castelló i 294 en la de València.

Inversió de 3,5 milions d'euros

En aquest primer 'val beca menjador', que es distribuirà amb l'ajuda logística de Consum, Educació de la Generalitat Valenciana invertirà més de 3,5 milions d'euros.

La Conselleria ha demanat als equips directius dels centres educatius sostinguts amb fons públics que oferisquen tot el suport que estiga al seu abast a les famílies de l'alumnat beneficiari d'aquests vals perquè coneguen la seua existència i que facen un ús ajustat a la finalitat per a la qual han sigut creats.

En aquest sentit, Marzà reitera "l'agraïment per l'esforç que estan realitzant els equips directius i el professorat en la superació de la situació difícil en què ens trobem".

A més de mantindre la beca de menjador a l'alumnat "que més ho necessita", Educació també garanteix els llocs de treball del personal del menjador escolar davant la impossibilitat de prestar el servici mentre dure la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial.

L'administració abonarà l'import del sou amb el complement i antiguitat corresponent així com la Seguretat Social del personal de cuina i monitors durant els dies que s'allargue la situació d'excepcionalitat.

En el cas d'empreses que presten el servici de menjador pel sistema de 'càtering', s'abonarà la part proporcional de les despeses fixes de personal que els corresponga d'acord amb el nombre de comensals.