Llamamiento masivo a los profesionales de enfermería para que se desplacen a las zonas más castigadas

En España, recuerdan en un comunicado, "existen todavía zonas geográficas donde la virulencia del virus no es tan grande y pueden colaborar cediendo profesionales para que se unan a la línea de acción de las ciudades más afectadas".

Las medidas anunciadas por el Gobierno permiten que los servicios sanitarios contraten profesionales jubilados con menos de 70 años, personas que tienen todas sus capacidades profesionales y que en estas circunstancias pueden aportar toda su experiencia. "Estamos haciendo un llamamiento en toda España a los compañeros y compañeras que cumplan estos requisitos", explican.

Otro de los colectivos que se está poniendo a disposición de la Organización Colegial son las enfermeras residentes en España con título extranjero, pero todavía en proceso de homologación. "Se han puesto en contacto con la Organización Colegial de Enfermería varias asociaciones de enfermeras de diferentes países y estamos en conversaciones con todas ellos a ver qué posibilidades existen", destaca Florentino Pérez Raya, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, a la vez que asegura que "en la situación en la que estamos no podemos descartar ninguna posibilidad".

Por último, estaría el caso de los estudiantes de cuarto curso del Grado de Enfermería que es un supuesto que la Organización Colegial de Enfermería ni siquiera quiere barajar por el momento. Se trata de un posible recurso que está contemplado ya en las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado domingo.

El presidente de la Organización Colegial de Enfermería es tajante en este tema. "Esta medida sólo debe llevarse a cabo como último recurso, es decir, en caso de situación extrema y siempre con carácter voluntario para los estudiantes y garantizando en todo momento su propia seguridad y la de los pacientes y usuarios", explica.

En caso de que esta opción sea indispensable, señala, que solo aceptarán que "los estudiantes ocupen puestos en los que no tengan que mantener contacto con pacientes con Covid-19, dando apoyo a profesionales enfermeros en unidades donde se preste asistencia a pacientes que no impliquen este tipo de riesgo para la salud o en otro tipo de actividades no asistenciales".

Ante esta situación, el Consejo General de Enfermería, los 17 consejos autonómicos y 52 colegios provinciales están trabajando de "forma muy intensa" para conseguir suficientes enfermeras en los centros sanitarios, siempre coordinados con los servicios de salud.

"Estamos trabajando todos en equipo, analizando todas y cada una de las posibles alternativas y poniendo en marcha los mejores mecanismos para conseguir que los pacientes reciban los cuidados necesarios" asegura Pérez Raya, quien recalca "no está siendo nada fácil porque España ya arrastraba un déficit importante de enfermeras con respecto a la Unión Europea, con más de un 40% menos de profesionales que el resto de los países de nuestro entorno".

SE DESCONOCEN LOS ENFERMEROS CONTAGIADOS

El presidente de las 307.000 enfermeras y enfermeros de España, ha explicado que "a día de hoy", no se conoce de forma exacta el número de profesionales sanitarios que se encuentran en estos momentos fuera de servicio asistencial, por estar infectados o en cuarentena forzosa por exposición al virus.

"Los datos que hasta hoy ha proporcionado el Ministerio de Sanidad no nos dan ninguna fiabilidad por dos razones, la primera es que Sanidad no ha establecido los mecanismos necesarios para crear un registro obligando a las CCAA a comunicar las cifras, y la segunda es porque, si tenemos en cuenta la ingente cantidad de compañeros que nos han comunicado que han dado positivo y están en su casa pasando la cuarentena, estamos convencidos de que los casos serán muchos más", explica.

"El caso es que el número de pacientes ingresados va en aumento mientras que el número de enfermeras en los hospitales, ya de por sí insuficiente, se está viendo mermado por las bajas de profesionales a causa de la exposición al coronavirus y esto está poniendo a nuestra sanidad en una situación cada vez más insostenible", continúa.

PETICIONES DE AYUDA

El Colegio de Enfermería de Madrid está poniendo en marcha un programa para que las enfermeras desplazadas encuentren todas las facilidades posibles a través de su secretaría, incluyendo alojamiento y desayuno gratuito para facilitar el traslado. Mientras que la primera CCAA en pedir ayuda para reclutar jubilados ha sido Andalucía y ya están trabajando de forma coordinada con ellos.

"Vamos a poner en marcha de inmediato una campaña de reclutamiento en toda España dando facilidades para que las enfermeras puedan incluso desplazarse y tengan alojamiento, siempre con el apoyo del colegio provincial que organice el dispositivo", ha destacado el presidente de los enfermeros españoles.