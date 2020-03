Los epidemiólogos ruegan a los ciudadanos que cumplan las normas de distanciamiento social

"El abordaje de cualquier crisis de Salud Pública tiene un carácter eminentemente comunitario, por lo que apelamos no solo a la protección y a los cuidados individuales, sino que hacemos un llamamiento explícito a asumir la responsabilidad que cada persona tiene con su comunidad, evitando recurrir a los servicios sanitarios si no es estrictamente necesario, haciendo lo posible por no contagiarse y minimizando el riesgo de contagiar a otras personas", señalan en un comunicado.

Los epidemiólogos muestran su "reconocimiento y apoyo" a los servicios, equipos y profesionales de la administración sanitaria que, tanto a nivel nacional como autonómico y local, "están haciendo lo posible" por gestionar esta crisis. Igualmente, han agradecido a los profesionales del ámbito asistencial socio-sanitario (médicos, enfermeras, celadores, limpiadores, trabajadores sociales, etc.) y de emergencias por su dedicación a la atención de las personas afectadas.

Por último, dan las gracias a los profesionales de la Epidemiología y la Salud Pública por su trabajo, que "permite afrontar esta crisis desde la evidencia científica y la responsabilidad técnica". "Animamos a todas las personas socias de la SEE a continuar con sus tareas profesionales habituales y a colaborar con las instituciones públicas en la gestión de esta crisis", concluyen, mostrando nuevamente su disposición a colaborar en la gestión pública de la crisis.