Sácale provecho a esta cuarentena y cuida tu piel cómo nunca antes para que esté radiante

Si algo bueno tiene esta cuarentena es que nuestra piel no sufre los efectos nocivos de la contaminación ni de los rayos UVB, por lo que cuidarla será mucho más rápido y los productos resultarán más efectivos.

Es cierto que no es una situación placentera para muchos de nosotros, por lo que distracciones como leer, ver series, aprender un nuevo hobbie con cursos online, ejercicio e incluso el cuidado personal ayudarán a pasar el rato.

Ya os hablamos de la rutina coreana, pero ahora vamos a ahondar más en los ingredientes que sean más beneficiosos para cada tipo de piel.

Aceite limpiador

Aunque la mayoría de las personas están en cuarentena, todavía existe cierto grupo de gente que se ve obligada a salir a trabajar, por lo que este primer paso les beneficiará.

Piel grasa: Este tipo de pieles suelen huir de la palabra "aceite", pero para limpiar el rostro y eliminar el maquillaje es un gran aliado. Un aceite que contenga carbón sería la mejor opción. El aceite Black Cleansing Oil de Erborian contiene los beneficios purificantes de este ingrediente y elimina con suavidad las impurezas, el exceso de sebo y los restos del maquillaje resistente al agua. Tras la aplicación, deja una agradable sensación en la piel y aporta luminosidad al cutis. Su precio es de 25,55€.

Piel sensible: Las pieles sensibles necesitan una limpieza muy delicada, por lo que es necesario que los productos contengan ingredientes calmantes como la camomila o la lavanda. El Aceite Limpiador de Camomila, de The Body Shop, elimina incluso el maquillaje waterproof de una forma delicada y nada abrasiva. El ingrediente estrella de la fórmula es el aceite esencial de camomila que se combinan con otros aceites suavizantes de la piel. Su precio es de 15,00 €.

Piel seca: Este tipo de pieles se caracterizan por la falta de hidratación y la poca producción de sebo, llegando a descamarse en algunas zonas como la frente o el mentón. Por eso es necesario hidratarla y nutrirla en profundidad. El aceite Nourishing Oil Cleanser de Tata Harper es genial para este tipo de pieles ya que combina los aceites de rosa mosqueta, argán y sacha inchi. Ayuda a limpiar el rostro del maquillaje waterproof y de impurezas mientras ayuda a nutrir la piel con beta-caroteno, vitaminas A, C y E, licopeno, y omega 3 y suaviza las asperezas para aportar una textura más suave. Su precio es de 80,95€.

Piel mixta: Este tipo de piel resulta difícil de detectar ya que combina las características de las pieles secas y grasas, por lo que es importante equilibrar ambas. El aceite Perfect Cleansing Oil de Shiseido ayuda a eliminar las impurezas y el maquillaje waterproof, penetrando hasta lo poros más profundos. Se enjuaga fácilmente proporcionando un aspecto luminoso y mate. El precio es de 46,00 €.

Aceites limpiadores para cada tipo de piel. Erborian, The Body Shop, Tata Harper, Shiseido

Limpiador facial

Una vez retirado el grueso de suciedad, es hora de limpiar en profundidad. Lo ideal son jabones con ingredientes adecuados para nuestra piel y nutritivos o geles limpiadores que respeten el pH de la piel.

Pieles grasas: Un gel limpiador para pieles grasas muy recomendado es Rose Quartz Facial Cleanser de Freshly Cosmetics. Entre sus ingredientes se encuentran potentes activos naturales como las plantas ayurvédicas, flor de loto y sapindus mukorossi que ayudan a controlar la secreción sebácea y reduce los poros abiertos. Además, hidrata, revitaliza, ilumina y aporta un acabado radiante a la piel al incorporar un alto contenido de aceite de almendras, aceite de chía y ácido hialurónico vegano. Su precio es de 18,00 €.

Piel sensible: Hay que tener cuidado con los jabones que se utilizan para que no sean abrasivos con este tipo de pieles. El gel Sensibio Gel Moussant de Bioderma limpia la piel en profundidad y al mismo tiempo es muy calmante por su composición: está enriquecido con glucósido de coco y gliceril oleato, por lo que la piel queda suave e hidratada y con sensación de confort. También cuenta con la patente DAP (Formulación Dermatológica Avanzada) que disminuye la inflamación de la piel y aumenta el umbral de tolerancia. A medida de que va utilizando, la piel se siente menos sensible y enrojecida. Su precio es de 12,95 €.

Piel seca: Lo importante para este tipo de piel es limpiar sin llevarse la hidratación. El gel Cold Cream Gel de Avène es gel sin jabón, con pH adaptado a la piel y con tensioactivos limpiadores extremadamente suaves. Permite una higiene diaria no agresiva. Además, su textura untuosa deja la piel flexible, suave y protegida. Su precio es de 14,90 €.

Piel mixta: Para esta piel, una limpiadora que le va como anillo al dedo es Herbalism de Lush. Combina ortiga, romero y vinagre de arroz integral para que juntos limpien, eliminen suciedad y grasa, e iluminen y purifiquen la piel. Además lleva aceite de camomila azul y absoluto de rosa para igualar el tono. El arroz integral y las almendras molidas exfolian la piel con delicadeza, y cuando estas últimas se mezclan con agua, crean una suave leche limpiadora. También tiene clorofila, rica en vitaminas y minerales, siendo una aliada perfecta para revitalizar la piel. Su precio es de 11,50€.

limpiadores faciales para cada tipo de piel. Freshly Cosmetics, Bioderma, Avène, Lush

Exfoliante facial

Existen varios tipos de exfoliantes, los mecánicos (granulados) y los químicos (contienen ácidos alfa hidroxiácidos, glicólico o mandélico), y, dependiendo de nuestra piel y nuestras necesidades, podemos optar por uno o por otro. Deben usarse de una a dos veces por semana como máximo.

Piel grasa: Este tipo de pieles suelen sufrir bastante de puntos negros, localizados sobre todo en nariz y mentón, por lo que un exfoliante mecánico puede quedarse corto para limpiar en profundidad. La Solución de ácido salicílico al 2% de The Ordinary viene my bien a este tipo de pieles ya que ayuda a exfoliar las paredes internas de los poros para combatir la aparición de imperfecciones y para una mejor claridad de la piel con el uso continuado. Su precio es de 5,30€.

Piel sensible: Las pieles sensibles tienen que tener cuidado a la hora de elegir un exfoliante para que no repercuta negativamente a su piel, por lo que necesitan fórmulas suaves y poco agresivas con la piel. Los exfoliantes líquidos son una gran solución frente a los mecánicos. El Glow Tonic, de Pixi, es una loción tónica exfoliante para el rostro. Ayuda a tonificar, reafirmar y uniformizar la piel. Gracias a su efecto exfoliante contribuye a eliminar las células muertas de la piel, consiguiendo así una piel más bonita y respetando las pieles sensibles. Su precio es de 12,55€.

Piel seca: La exfoliación es un proceso que reseca mucho la piel y, si además se usa en una piel ya de por sí seca, el resultado puede ser muy incomodo, desagradable y desaconsejado si no se usan los productos adecuados. El Gel exfoliante facial Hydrabio de Bioderma exfolia la piel y vuelve a enseñarla a cómo poner en marcha de nuevo sus capacidades naturales de hidratación, estimulando la síntesis de acuaporinas, verdaderos canales hídricos de la epidermis y cómo retener el agua indispensable para su equilibrio. Su precio es de 16,75 €.

Piel mixta: Esta piel sufre de imperfecciones pero también necesita hidratar otras zonas de su rostro. Dependiendo de la cantidad de acné y puntos negros hay dos productos. Para pieles con imperfecciones va muy bien el AHA 30% + BHA 2% Peeling Solutionde The Ordinary que utiliza una combinación de AHA (ácido alfa hidroxilo) del 30 por ciento y BHA (ácido hidroxi beta) para disminuir la apariencia de las manchas. Suaviza el aspecto de la textura de la piel dando un aspecto más radiante. Los ácidos alfa hidroxilo (AHA) exfolian la capa superior de la piel para obtener una apariencia más brillante y uniforme, mientras que los ácidos beta hidroxilo (BHA) exfolian la piel más profundamente eliminando la congestión de los poros. Además lleva baya de pimienta pura de Tasmania que alivia la sensibilidad que algunas veces causa la exfoliación y Ácido Hialurónico para fortalecer la barrera lipídica mejorando la capacidad de la piel para atraer y retener la humedad. Su precio es de 7,20 €.

Para pieles mixtas que no necesiten tratamiento, el exfoliante Fresh Scrub de Clarins libera a la piel de sus impurezas y células muertas mientras le aporta frescor y luminosidad. Sus gránulos naturales de celulosa de madera son de dos tamaños: los más gruesos exfolian y los más finos alisan la textura de la piel. Su precio es de 22,20 €.

Exfoliantes faciales. The Ordinary, Pixi, Bioderma

Tónico

El tónico es un producto que hidrata la piel y equilibra su pH después de la exfoliación, dejándola lista para utilizar los demás productos. Ayuda a que los productos penetren mejor en la piel y trata los posibles problemas que presente. Es también muy importante escoger aquellos que no lleven alcohol para que no irriten ni resequen la piel.

Piel grasa: Aprovechando que los poros se han quedado abiertos, es el momento de actuar sobre ellos y cerrarlos para que no entren residuos. El tónico Tea Tree Water de Lush ayuda a mantener la piel limpia y fresca con árbol del té, un ingrediente antibacteriano, fungicida y antimicrobiano. Este tónico ayuda a mantener alejadas las bacterias que producen granitos. El pomelo es rico en vitaminas y es un astringente ligero para la piel, mientras que el agua de enebro es antiséptica y conserva la piel limpia y fresca. Su precio es de 6,96 €.

Piel sensible: Después de la exfoliación es muy importante calmar este tipo de pieles. El tónico Supple Preparation Facial Toner de Klairs ayuda a mejorar la piel, a hacerla menos propensa a irritaciones y a que los poros no se obstruyan, previniendo problemas cutáneos como la aparición de espinillas o puntos negros. Los ingredientes principales de este tónico hidratante son el Phyto-Oligo, que aporta hidratación de manera uniforme a toda la piel y evita la sequedad, y aminoácidos de trigo con propiedades antiinflamatorias, que reducen el enrojecimiento. Es el favorito de las coreana y su precio es de 23,95€.

Piel seca: Aunque hayamos usado exfoliantes que previenen la sequedad, la piel va a resentirse un poco, por lo que es muy importante hidratarla a continuación. El tónico de aloe vera, plantas aromáticas y agua de rosasde Mario Badescu revitaliza la piel deshidratada para darle una radiante luminosidad gracias a esta bruma para el rostro enriquecida con tomillo y rosa. Su precio es de 8,95€.

Piel mixta: Después del exfoliante es necesario volver a equilibrar la piel para que no produzca demasiado sebo ni se resequen las zonas más secas. El tónico en stick Macha de Milk elimina la grasa y detoxifica los poros. Enriquecido con té verde matcha para purificar los poros, así como con ingredientes como el kombucha y el hamamelis, que ayudan a reducir la apariencia de los poros y a absorber el exceso de grasa; el elixir de cactus calma e hidrata la piel. Su precio es de 11,95€.

Tónicos para cada tipo de piel. Lush, Klairs, Mario Badescu, Milk

Mascarilla

Es el producto estrella de la rutina coreana. Se puede usar 1 o 2 veces a la semana, aunque las mujeres en Corea las usan todos los días. Las mascarillas son de tela y contienen muchísimas propiedades concentradas que ayudan a tratar la piel. A diferencia de las mascarillas convencionales, no se debe enjuagar el exceso, sino aplicar un pequeño masaje en el rostro con movimientos circulares hasta que se haya absorbido.

Piel grasa: Lo que se busca es controlar el exceso de sebo, matificar y actuar contra posibles imperfecciones, además de prevenirlas. La mascarilla de burbujas Poretox Fuit Soda de Berrisom está formulada con partículas de agua carbonatada que, al entrar en contacto con la piel, se transforman en unas agradables burbujas que ayudan a arrastrar la suciedad de los poros. En su formulación encontrarás el poder detox de la manzana y las uvas. Su precio es de 3,25€.

Piel sensible: El tratamiento que necesita esta piel es calmante, relajante y equilibrante para poder actuar contra las rojeces y el exceso de sebo. La mascarilla Calendula Soothing Relief de Aromatica contiene un 85.84 % de extracto de calendula, un ingrediente imprescindible para mantener la piel sana. Tiene efecto calmante y ayuda a equilibrar el sebo y la humedad de la piel, siendo ideal para este tipo de piel ya que disminuye y previene la irritación, además, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Solo con esto ya sería suficiente pero también contiene extracto de aloe vera y extracto de hoja de olivo que nutren la piel y calman las rojeces. Su precio es de 4,95€.

Piel seca: Nutrir, nutrir y nutrir, esta piel busca ser hidratada, así que las mascarillas hidratantes serán sus mejores aliadas. También estas pieles suelen tener un tono apagado, por lo que ingredientes como la vitamina C le darán un plus de luminosidad. La mascarilla Pearl Brightening de The Skin Lounge lleva ácido hialurónico y arándano azul, encargados de hidratar la dermis, reducir los signos de irritación, iluminar el rostro y unificar el tono a la vez. Su precio es de 3,95€.

Piel mixta: Las pieles mixtas están de suerte, porque dependiendo de las necesidades que tengan en ese momento pueden optar por una más hidratante, calmante o astringente. La mascarilla Don't Worry de PACKage está especiamente diseñada para las pieles sensibles, con acné o con puntos negros. Su ingrediente estrella, la centella asiática, reduce la inflamación, elimina rojeces y calma la dermis al instante. Su precio es de 2,95€.

Mascarillas para cada tipo de piel. MiiN COSMETICS

Sérum

El Santo Grial de la cosmética. Se encarga de problemas muy específicos de la piel, son hidratantes y ayudan a unificar la textura. Se presenta en pequeños frascos con un práctico gotero, ya que 3 o 4 gotas suele ser suficiente.

Piel grasa: El tratamiento específico que necesita esta piel es la regulación y reducir imperfecciones, por lo que el sérum Centella Blemish Ampule de Cosrx les vendrá muy bien. Regula los niveles de grasa de la piel y reduce el exceso de sebo. También limpia los poros y evita que se obstruyan de nuevo, gracias a su capacidad para eliminar las células muertas de la piel y otras impurezas. Gracias a la alta concentración de centella asiática, calma y alivia la piel: mejora su aspecto y la textura, tratando pequeñas heridas y otros problemas como el acné. Promueve la creación de colágeno y da elasticidad a la piel, a la vez que minimiza los poros. Su precio es de 25,95 €.

Piel sensible: Para mantener la piel sensible hidratada iría muy bien cualquier sérum para piel seca, pero también existen sérums en el mercado que ayudan con la barrera protectora de la piel para que no sufran tanto. Este es el caso el Life Plankton de Biotherm Se trata de una emulsión destinada a calmar y proteger la piel actuando como un escudo protector, un escudo que evita la pérdida de agua y al mismo tiempo protege de agentes externos como la polución. Su precio es de 47,60 €.

Piel seca: El sérum de Aminoácidos + Vitamina B5 de The Ordinary es un buen complemento para completar la rutina facial de una piel seca. Incluye aminoácidos y derivados de aminoácidos para crear una concentración total en fórmula del 17% (en peso), semejante a la composición de los aminoácidos que se encuentran en las sustancias naturales encargadas de hidratar la piel, proporcionando un mejor soporte de barrera, una mayor elasticidad, mejor equilibrio osmótico y menos descamación. Su precio es de 6,80 €.

Piel mixta: Después de haber usado productos para equilibrar la piel, es el momento de ocuparse también de su apariencia. Aquí entra la niacinamida, un ingrediente que utilizan mucho las coreanas para lograr el efecto glass skin. Aunque de este ingrediente se pueden beneficiar todo tipo de pieles, la niacinamida ayuda a reducir y controlar los granitos e impurezas, e incluso tiene un efecto matificante sobre la piel. También atenúa las machas como las del acné, y también mejora las que tienen causa hormonal. Este ingrediente también mejora la función barrera de la piel y es antiinflamatorio. Lo podemos encontrar en marcas como Beauty Drops: Niacinamida 12% + Zinc Pca 1% por 6,95 €.

Sérums para cada tipo de piel. MiiN, Biotherm, The Ordinary, Beauty Drops

Contorno de ojos

La piel de esta parte del cuerpo puede ser cinco veces más fina que el resto. Un contorno ayuda a hidratar correctamente y a reducir las bolsas y ojeras, además de prevenir la aparición de los signos de la edad.

Piel grasa y mixta: realmente no es necesario un producto específico para cada tipo de piel. En estos casos, si nuestra piel tiene tendencia a ser grasa, lo mejor es optar por productos con textura líquida. Para luchar contra las ojeras y bolsas viene muy bien el Caffeine Solution 5% + Egcg de The Ordinary. Reduce la pigmentación y la hinchazón en la zona del contorno de ojos. Es una fórmula muy ligera que contiene un 5% de cafeína, complementada con glucósido de galato de epigalocatequina (EGG) extraído de hojas de té verde. Como puede resecar la zona de la ojera se aconseja no usarlo en pieles sensibles o secas. Su precio es de 7,04 €.

Pieles sensibles y secas: al igual que con los sérums, las pieles sensibles se pueden beneficiar de los produtos ideados para las pieles secas, como la crema contorno de ojos Clinique All About Eyes Rich que ofrece una hidratación intensa y calma la zona delicada alrededor de los ojos. Lleva ingredientes botánicos para reducir la hinchazón, los círculos oscuros y las líneas finas, mientras mejora la producción del colágeno natural para dejarle con los ojos más revitalizados y más brillantes. Además, protege contra los agresores medioambientales y contra la irritación. Su precio es de 23,95 €.

Contornos de ojos para los distintos tipos de pieles. The Ordinary, Clinique

Crema hidratante

La crema hidratante, además de para terminar de hidratar la piel, también sirve para sellar todos los productos que se han aplicado. De esta forma actúa como barrera contra la contaminación y otras agresiones externas.

Piel grasa: Las pieles grasas también necesitan hidratación, pero es necesario usar productos oil free para controlar la producción de sebo y evitar brillos y poros obstruidos que provoquen brotes de acné y espinillas. La crema Effaclar Mat, de La Roche Posay, es de textura efecto secante oil-free. Día tras día actúa en el origen para un doble efecto anti-brillos + anti-poros dilatados. En su fórmula tiene sebulyse, un nuevo ingrediente activo seboregulador más potente que el zinc. La textura oil-free está enriquecida con esferas micro-absorbentes y perlite para una piel mate al instante. No comedogénico. Su precio es de 12,09 €.

Piel sensible: Para este tipo de pieles la marca que les va a sacar siempre del apuro es Avène. La Crema para pieles intolerantes enriquecida de Avène calma rápidamente las irritaciones y protege la piel de naturaleza sensible, para que no sufra o se vuelva irritable. Su precio es de 17, 50 €.

Piel seca: En esta piel es necesario utilizar siempre remedios ricos en activos hidratantes, nutritivos y calmantes, ya sean cremas, leches, ungüentos o aceites. La crema Hydraphase Intense Rich de La Roche-Posay contiene ácido hialurónico, un potente ingrediente activo hidratante, le proporciona un extra de hidratación a la piel durante 24 horas haciendo que la barrera de la piel se refuerce y retenga el agua durante más tiempo. Su precio es de 19,95 €.

Piel mixta: Esta piel se beneficia de las cremas con textura gel de rápida absorción e hidratantes, por lo que la crema Hydra Genius para pieles mixtas de L'oreal es muy buena opción. Este cuidado líquido ultraconcentrado en agua es altamente hidratante y revoluciona el tratamiento clásico. Su textura se transforma en agua en el momento de aplicación, fusionándose con la piel para liberar los activos en el corazón de la epidermis. Su precio es de 9,30 €.