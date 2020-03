Psicólogos recomiendan establecer rutinas durante el confinamiento en casa para no caer en la depresión

El confinamiento en casa impuesto por el Gobierno para tratar de contener la propagación del coronavirus, y evitar el colapso del sistema sanitario, es una situación inédita para la sociedad española.

Estar muchas horas y días recluidos, sin duda, va a ser una prueba dura para miles de personas, especialmente para los niños, pero también para personas mayores necesitadas de compañía, parejas con problemas, etc.

Fernando Azor, psicólogo de Madrid, y Daniel Velázquez, psicólogo de Terrassa (Barcelona) y miembro de Doctoralia, ofrecen recomendaciones a los lectores de 20minutos.es para tratar de llevar de la mejor manera posible el periodo de confinamiento y evitar caer en situaciones de desmoralización o incluso depresión.

¿Cuáles son los consejos principales para soportar el confinamiento en casa?

Fernando Azor asegura que "lo primero es saber que esto tiene principio y final. No va a ser así siempre. Es difícil hacer frente a una situación y no tener una fecha o un objetivo que pelear.

Para ello, apuesta por establecer rutinas. "Dependiendo de si se está solo o acompañado, el día pasará de diferente modo. En cualquier caso hay que estructurar el día. Las rutinas de higiene cotidianas, uso de teléfonos y tabletas, televisión, cocina… Serán las más evidentes y socorridas", explica.

"A partir de allí -agrega el psicólogo- es bueno hacer balance y retomar tareas que por falta de tiempo no se hacen el resto del año: ordenar fotos o recuerdos, orden en casa, proyectos empresariales que no se le han dado forma… Ahora la gente suele estar más disponible. Es un buen momento para charlar y definir tareas.

Además, recalca que "es importante que si hay varias personas en la casa, todas puedan tener sus momentos de intimidad, disponiendo de una habitación para estar a solas si se desea".

Por su parte, el psicólogo catalán Daniel Velázquez apuesta por "imponerse un horario fijo y persistente, al igual que recomiendo a cualquier paciente que está de baja por depresión o ansiedad".

Practicar deporte en casa

El especialista da mucha importancia a practicar deporte en casa. "Hacer entrenamiento cardio en la medida de lo posible es muy importante. Al hacer cardio generamos neurotransmisores y las endorfinas, dopamina, melatonina o adrenalina que generemos nos ayudarán a sonreír más, estar más motivados, dormir mejor, no sentir tanta frustración ni agotamiento mental, etc·, subraya.

El psicólogo también recomienda hacer estiramientos y no tener siempre la misma postura, en el sofá, por ejemplo. No agobiarse al hacer la compra. Comprar con miedo no significa comprar con egoísmo, hacer deporte, leer..."

Niños en clase.

¿Qué se recomienda hacer con los niños?

El psicólogo madrileño Fernando Azor asegura que "los niños han de ser informados y hay que involucrarlos en la nueva rutina. Ellos han de estar ocupados más tiempo del que a veces somos capaces organizar. Es importante recordar que aunque esto genere malestar y roces, es un aprendizaje extraordinario para la vida. Hay que saber aburrirse".

Para que los niños puedan llevar mejor el confinamiento derivado del coronavirus, el experto también apuesta por "promover tiempo para el juego libre, practicar deporte y movimiento corporal".

"Hay que procurar un hábito de horarios, tareas y responsabilidad en base a su edad, dedicando un tiempo diario a la lectura, tareas o estimulación intelectual", recalca.

Por su parte, el psicólogo Daniel Velázquez aconseja "imponerles unos hábitos, tiempo para ayudar en la limpieza en casa, tiempo para deberes del colegio, tiempo para juegos... No son unas "vacaciones" y en nuestra actitud les ayudaremos y marcaremos un modelo en ellos".

Un abuelo y su nieto se dan la mano. GUANGRUI YANG PHD

¿Cuál es el mejor consejo para quienes ahora están solos y separados de las personas que más quieren?

Fernando Azor: "Haría extensibles todas las recomendaciones hechas para la población general, y además insistiría en el hecho de que hay que potenciar una idea: como no es opcional hay que hacer todo lo posible para vivir con las limitaciones. Es bueno no estar buscando la manera de escapar de la situación. Hay que pasarlo… no hay atajos. Y desde luego no olvidemos que se puede recibir psicoterapia de manera eficaz por parte de psicólogos clínicos".

Daniel Velázquez: "Llamarse por teléfono y por cualquier medio con los seres queridos es importante. Podemos estar solos y aun así hacer todo lo posible (esfuerzo, actitud, valoración de lo que tenemos y a quien tenemos...) para no "sentirnos solos".

¿El confinamiento puede tener aspectos positivos?

Fernando Azor: El primero el que comentaba sobre saber aburrirse y su importancia. Además otro evidente, estas situaciones nos hacen hablar, bien sea con nuestros compañeros de encierro, o por medio de las aplicaciones y teléfonos. Es un momento de reencuentro en donde podemos tener la oportunidad de conocer mejor a quienes nos rodean.

Daniel Velázquez: Siempre digo y repito que Todo tiene solución menos la muerte (es tema de esfuerzo, implicación, herramientas, aceptación..), así que de Todo debemos aprender aunque sea una pequeña enseñanza...el aprovechar para estar con la familia, el ser conscientes y valorar que tenemos una casa y luz y agua cuando millones caminan kilómetros cada día para un cubo de agua potable, el aprovechar para leerme aquel libro que tanto deseaba hace tiempo (y tan grueso) que ahora por fin puedo leer...

Por toda España miles de personas salieron a las ventanas y balcones de sus casas para dedicar un aplauso a la sanidad por su trabajo durante la crisis del coronavirus.

Si el confinamiento se prolonga durante más de un mes, como parece probable, ¿puede dejar secuelas psicológicas?

Fernando Azor: "Muy probablemente habrá un porcentaje de la población que va a sufrir más que otro. Las personas que ya arrastran problemas previas a este momento, y las personas más inquietas lo van a llevar peor. Por esta razón es muy importante saber que en este momento los profesionales de la salud, y los psicólogos en concreto estamos ofreciendo psicoterapia por videoconferencia. Demasiado tiempo pensando sin una guía para conducir los pensamientos puede llegar a ser muy agobiante".

Daniel Velázquez: "No debería. Aceptar que es una situación excepcional e imprevista. La aceptación es muy importante, desde aceptar nuestras emociones y no negarlas hasta aceptar nuestros errores. Aceptar que es lo mejor para mí y para la sociedad. Aceptar que no he podido "prepararme" para ello pero que los demás tampoco. Aceptar que es algo provisional siempre nos ayudará. Evitar los bucles negativos donde doy vueltas a cosas negativas "desviando" mi atención en algo positivo, o hacer la comida, o ponerme a entrenar. Si nos empezamos a preocupar por si dentro de 3 meses mi empresa puede hacer un ERE o no, dejaría de sentirme bien desde hoy mismo... Si pensamos siempre en el mañana no tomaríamos un avión "por si acaso".