València ajorna el pagament d'impostos i els canvis de la mobilitat en el centre

L'impacte de l'estat d'alarma que ha obligat a confinar a la població per a lluitar contra l'expansió de la pandèmia del coronavirus comença a pausar tota l'activitat, també l'administrativa, fins i tot el pagament dels impostos i taxes municipals, però també els diferents plans de ciutat.

L'Ajuntament de València ha decidit ajornar el pagament dels tributs municipals i suspendre el cobrament de la taxa de taules i cadires arran de la crisi sanitària i de l'estat d'alerta decretat per aquesta circumstància, com ha anunciat aquest dilluns l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. A més, el pla per a convertir en zona de vianants la plaça de l'Ajuntament i reordenar les línies de l'EMT que passen per ella, prevista per a després de Falles, també s'ajorna sine die.

A més, s'ha acordat retornar la part corresponent de la taxa per ocupació de domini públic, amb taules i cadires, als establiments que ja hagen pagat en període voluntari.

Ribó ha realitzat aquest anunci després de la reunió de la Comissió Municipal Permanent de seguiment de la crisi del coronavirus celebrada aquesta jornada a l'Ajuntament, una trobada en el qual s'ha parlat del pagament dels tributs municipals a partir de l'actual crisi sanitària amb la finalitat d’"ajudar a pal·liar" els seus efectes "sobre l'economia valenciana".

"Hem analitzat la vinculació del pagament d'impostos en aquest context especial i la manera de retardar la pròrroga dels pagaments o la possibilitat de mantindre, atenuar o, fins i tot, eliminar determinades taxes o impostos", ha explicat el primer edil, que ha insistit que "les decisions adoptades amb motiu de les conseqüències socials i econòmiques que està provocant la pandèmia Covid-19 tenen la finalitat de poder ajudar, en la mesura que siga possible, a superar aquestes conseqüències".

Així mateix, pel que respecta a l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Urbana (IBI), s'ha decidit prolongar fins al 10 de juliol el seu període voluntari de pagament, igual que el de l'Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials, la Taxa d'entrada de vehicles, la Taxa per a quioscos en la via pública i la Taxa de caixers automàtics en vies públiques. Igualment, el cobrament dels rebuts domiciliats de tots aquests tributs es retarda del 30 de març al 30 d'abril. En el cas de tindre domiciliat el pagament de l'IBI en tres terminis, el primer termini es retardarà del 30 de març al 30 d'abril.

Quant al cobrament de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires se suspén temporalment i als rebuts ja pagats se'ls aplicarà, en el seu moment, les mesures d'ajuda que s'acorde.

L'Ajuntament de València ha recordat la possibilitat de poder sol·licitar, sense cap càrrec, l'ajornament i fraccionament del pagament de tributs, sempre que el seu pagament es produïsca dins de l'exercici. Aquest paquet de mesures inclou també l'opció ja existent de sol·licitar una sèrie de bonificacions als impostos i taxes.

Joan Ribó ha reiterat la voluntat del Consistori de donar amb aquestes mesures "un respir a la ciutadania, especialment, als autònoms i a les pimes de la ciutat". "L'administració municipal respon de manera ràpida i àgil a una situació imprevista que ens afecta a tots. Amb aquesta flexibilització dels pagaments volem mostrar el suport als sectors productius de la ciutat a l'espera de les mesures que prenga el Govern d'Espanya", ha asseverat l'alcalde.

Per part seua, el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha destacat d'aquestes mesures la suspensió del cobrament de la Taxa de taules i cadires. "Mentre que els negocis d'hostaleria de la ciutat no estiguen actius no tenen per què pagar aquesta taxa. Per eixa raó, paralitzem el pagament a l'espera d'estudiar quines mesures prenem depenent de la duració d'aquesta situació excepcional", ha exposat l'edil.

Els canvis en la mobilitat, posposats

L'ajornament dels canvis en la mobilitat del centre de València no s'escometran "fins que la situació sanitària permeta" escometre aquest projecte i atendre, d'aquesta manera, qüestions com aquesta i no les derivades del context actual. Així, el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Giuseppe Grezzi, ha anunciat aquesta mesura "donada la situació actual per la lluita per contindre l'expansió del Covid-19".

L'edil ha destacat, en conseqüència, "la decisió d'ajornar les iniciatives previstes per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament fins que la situació sanitària permeta prioritzar altres qüestions com aquesta" .

Fonts municipals han destacat que aquesta mesura està "consensuada en el Govern municipal" i han apuntat que "també inclou l'ajornament de les modificacions de la xarxa de l'EMT i les actuacions que això suposa al carrer de Colón" de la capital valenciana.

Suspensió de les meses de contractació

Ribó ha comentat també que aquest dilluns s'han analitzat, així mateix, els efectes derivats de la suspensió de les meses de contractació a l'Ajuntament a conseqüència de la suspensió de tots els terminis administratius. Així, ha explicat que "en tot allò relacionat amb les adjudicacions, s'intentarà continuar desenvolupant-los en la mesura que siga possible per a no perjudicar la marxa de l'economia local".

En aquest sentit, el primer edil ha recordat que a partir d'aquest dilluns, i com a conseqüència també de la crisi del coronavirus, ja es pot començar a cobrar el 25% de les ajudes a les comissions falleres per a afrontar el cost dels seus monuments com es va acordar divendres passat.

Ribó ha afegit que s'està treballant "amb tota celeritat" per a fer front també al 50% que falta --del 75% restant de cada monument, que tradicionalment era a càrrec de les comissions i que en aquesta ocasió serà finançat per l'Ajuntament--, com també es va decidir divendres passat. D'aquesta manera, el consistori assumeix el 62,5% del cost total dels monuments perquè les comissions falleres complisquen amb els seus compromisos. L'alcalde ha assenyalat que s'està treballant "amb tota celebritat" perquè els aspectes administratius de la iniciativa estiguen conclosos abans d'acabar el mes de març.

Desinfectant en la neteja viària

D'altra banda, el Consistori s'està plantejant introduir algun tipus de desinfectant per a l'aigualeig dels carrers i estan acabant d'analitzar "el més adequat", encara que segurament serà lleixiu. Així mateix, Ribó ha indicat que igualment estan estudiant augmentar el teletreball a l'Ajuntament.

Així ho ha indicat en una compareixença després de concloure una reunió de seguiment del Covid-19, en la qual han participat diferents regidors i responsables municipals. El primer edil ha volgut llançar un missatge de "tranquil·litat, de responsabilitat i dir molt clarament que el que això acabe prompte, depén de cadascun de nosaltres i que siguem disciplinats en l'execució" de les mesures establides en el decret d'estat d'alarma acordat pel Govern.

I ha fet una crida: "Això no és una guerra, no és una cosa que morirem molts; és una pandèmia que hem de resoldre" i per al que "tots tenim la informació", ha manifestat Ribó.

Preguntat per com valora la resposta veïnal davant la situació d'estat d'alarma, ha assegurat que en general és "bona" i s'està avançant en la bona direcció encara que en el passat cap de setmana "hi ha persones a les quals els ha costat adaptar-se" però les Forces i Cossos de Seguretat, a tots els nivells, "han recordat les obligacions de cadascun".

Subministrament d'aliments "assegurat"

En aquesta línia, ha volgut reiterar que el subministrament d'aliments està "totalment assegurat". "Siguem responsables en la gestió de les nostres necessitats alimentàries; comprem el que ens faça falta pensant que demà també podrem comprar el que fa falta, però no acumulem perquè acabarem tirant aliments, malgastant, que és una de les causes de la insostenibilitat alimentària".

Sobre aquest tema, ha ressaltat que tots els sistemes de venda d'aliments "estan assegurats tots els dies, els públics i privats, Mercavalencia, mercats municipals, supermercats privats estan garantits, protegits i assegurats". Per tant, ha demanat "tranquil·litat" perquè sosté que és en aquest àmbit on "s'estan manifestant els elements més preocupants".