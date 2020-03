Juanra Bonet se emociona al recibir un homenaje y un regalo del público de '¡Boom!'

Durante la emisión de algunos programas y concursos de Antena 3, los espectadores pueden leer un mensaje en el que se advierte que fueron grabados con público antes de la crisis del coronavirus.

Uno de los mejores ejemplos se vivió en ¡Boom! este lunes, donde algunos miembros del público del concurso quisieron rendir homenaje a su presentador, Juanra Bonet, momentos antes de la bomba final.

"Disculpad, pero llevo todo el programa pendiente de algo y es que hay una fila del público que lleva puesta una camiseta con mi cara", comentó Bonet mientras esas personas se ponían de pie en la grada.

Público de '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Y añadió que "es imposible que no vea eso. No pido que lo aplaudáis porque a lo mejor no está bien", pero le respondieron que las llevaban porque "somos fans de ¡Boom! y tuyos".

"Es un detallazo, muchas gracias", señaló mientras le entregaban un paquete: "¿Qué es eso, un caramelo de esos de Zaragoza?". El presentador subió a la grada y lo recogió: "Qué bonito: ¿Lo abro?".

Óscar, de Los dispersos, se ofreció a ayudar a Bonet que, tras abrir el paquete, enseñó el contenido a cámara: "Muchas gracias, sois majísimos. ¿Esto no lo hicisteis ya en ¡Ahora caigo!?", quiso saber el presentador, y los espectadores reconocieron que "también", mientras todos reían.