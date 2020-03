Coronavirus.- L'EMT registra descensos de passatgers del 86 i del 95 per cent durant el cap de setmana

Així, ha precisat que la xifra de viatgers va baixar el dissabte un 86 per cent i que la reducció va ser el diumenge d'un 95% en comparació del mateix cap de setmana de l'any passat.

El consistori ha assenyalat que aquests percentatges demostren "que els valencians i valencianes estan seguint les indicacions de les autoritats de quedar-se a casa com a mesura de prevenció" davant el Covid-19. Igualment, ha ressaltat que aquest dilluns "no s'ha registrat cap incidència d'afluència massiva en les hores puntes del matí" d'aquesta jornada.

L'administració local ha precisat que quasi 12.000 persones van utilitzar els autobusos de l'EMT ahir diumenge i que 37.000 persones ho van fer dissabte passat. Al seu torn, ha apuntat que "les xifres mostren que el descens en el nombre de persones usuàries va començar a ser significatiu a partir del passat dijous, quan va disminuir un 27,5%", i que "va continuar el divendres, amb una baixada del 46,5%".

ELIMINACIÓ DEL PAGAMENT EN EFECTIU

Des de la setmana passada, a partir de l'inici de la crisi del coronavirus, aquesta companyia municipal ha adoptat diferents mesures de prevenció del contagi d'aquesta malaltia com la suspensió de la venda de bitllets senzills per a evitar el contacte directe entre el personal de conducció i les persones usuàries, ha recordat el consistori. Ara solament es pot viatjar amb abonaments, que es poden adquirir en estancs i quioscs, i l'accés a l'autobús es realitza per la porta central del vehicle.

A més, s'ha reforçat la neteja habitual en l'interior de marquesines i en el dels autobusos municipals amb la neteja i desinfecció diària de la flota de vehicles, especialment, en les zones dels autobusos que tenen contacte directe amb les persones com l'habitacle del conductor, seients, barres i agafadors dels seients, ha agregat l'administració municipal.