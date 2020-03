Coronavirus.- El arzobispo lanza un mensaje de esperanza y pide vivir la Cuaresma con intensidad

En un vídeo publicado por la cuenta oficial de Twitter del Arzobispado, recogido por Europa Press, el máximo responsable de la Diócesis de Sevilla se ha dirigido a los fieles y cofrades para recordarles que el objetivo último de este tiempo religioso es "el encuentro con el Señor" y ha destacado que "lo que se pierde en estética, al no haber procesiones y manifestaciones públicas, se gana en intensidad".

Asenjo ha aplicado una misa por las víctimas del Covid-19, los enfermos por este virus y los familiares de estos pacientes. "Pido al Señor que nos libre de esta pandemia que azota a Andalucía y al mundo entero", ha destacado en su intervención.

En su mensaje en las redes sociales, el arzobispo ha señalado que una persona no comienza a ser cristiano "por un ideal ético, familiar o costumbrista -me pongo el capirote porque me lo colocaba mi abuelo-" sino que se adquiere tal condición cuando uno "se encuentra con Jesús".