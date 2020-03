Las medidas del decreto de alarma por el coronavirus entrarán en vigor el lunes a las 8.00 horas

España entrará en estado de alarma. Eso es un hecho. Y las medidas aprobadas por el Gobierno a este respecto entrarán en vigor el lunes a las 8.00 de la mañana, tal como ha anunciado el Gobierno. A la espera de que el propio presidente, Pedro Sánchez, las desgrane con claridad a lo largo de este domingo, el Ejecutivo ha decidido dejar varios días de margen con respecto a otros países que también lo han declarado, como en el caso de Portugal.

"El presente Real Decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo las limitaciones establecidas en el artículo 6, que serán efectivas a partir de las 8:00 horas del 16 de marzo de 2020", sostienen.

Esto, de hecho, ha desatado críticas por parte de partidos de la oposición -especialmente PP y Vox- que han censurado al Gobierno el hecho de que haya tardado días en decretar el estado de alarma, y ahora dé margen "a la incertidumbre" puesto que hay otro día antes de la aplicación de las medidas (el domingo todavía no estarán vigentes).

El estado de alarma es un paso que lleva días encima de la mesa, pero el Gobierno no ha querido dar el paso hasta ahora. Ya el jueves y el viernes Pedro Sánchez no descartó esa opción. Calificó la situación como "dinámica" y dejó abierta la posibilidad de declarar la emergencia nacional. Estados Unidos o Portugal, por ejemplo, ya lo han hecho. El objetivo no es otro que alejarse de las cifras que está marcando Italia en cuanto a número de casos.