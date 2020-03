Lectores de 20minutos y el teletrabajo: "En casa la situación es tensa, no es fácil encaminar y entretener a los niños"

El coronavirus ha impuesto el teletrabajo en prácticamente todas las empresas que tienen la posibilidad de ejecutar todas sus tareas (o parte de ellas) en remoto.

Casi nadie toma ya el coche o el metro o el tren de Cercanías para acudir a su trabajo si tiene la posibilidad de encender el ordenador a un par de metros o tres de la cama.

Los lectores de 20minutos (con niños o sin niños) han contado su experiencia. Puedes hacerlo tú también con el asunto TELETRABAJO a zona20@20minutos.es. Estas han sido vuestras respuestas:

JUAN MANUEL (tiene dos niños de 7 y 9 años y su mujer también está con teletrabajo): "No hemos llevado a los niños con los abuelos, pese a tener esta posibilidad, por el riesgo de contagio en mayores de edad y el poco cuidado que está teniendo la gente mayor. El "no pasa nada", "no es más que una gripe", a la orden del día".

"En casa la situación es tensa, no es fácil encaminar y entretener a lo niños mientras los adultos trabajan, vamos haciendo turnos de pequeñas pausas para atender. Cuando es necesario hay que parar, por supuesto".

"Muy difícil y poco 'ponerse en los pies del otro' por parte de los coles"

"El cole no ayuda. Están enviando tareas para los niños pero la mayoría de ellas requieren dispositivos propios que aún no tienen , y para hacer las tareas tenemos que dejarles utilizar los nuestros, algo incompatible hasta fin de jornada. En fin. Lo dicho. Muy difícil y poco 'ponerse en los pies del otro' por parte de los coles".

"Acabo de pedir vacaciones, con un niño de 18 meses es imposible"

PILAR: "Trabajando para la empresa, haciendo de maestra de un niño de 7 años para seguir con las pautas que marcan desde el colegio, haciendo la comida y atendiendo a un niño de 1 año...."

MARI JOSE: "El teletrabajo sólo es para unos pocos... que se lo digan a camareros, comerciantes, barrenderos, obreros de construcción o de líneas de fábricas y un largo etcétera".

CAROLINA: "Acabo de pedir vacaciones porque con un niño de 18 meses es imposible teletrabajar, cuando mi pareja es imposible que teletrabaje por estar en sector hostelería".

CARMEN: "En la empresa de mi marido, teniendo posibilidad, no les permiten acogerse al teletrabajo. Ni trabajas ni cuidas... Pero, en tantos casos, es lo que hay".

"Quiero poner en valor el cambio radical que para muchos supone trabajar sin nuestro principal elemento: los niños"

P: "Soy maestra de infantil y me gustaría decir, sin saber lo que opinan las familias, que las indicaciones que estamos mandando también son nuestro teletrabajo. Entiendo que mucha gente pueda pensar que vamos a estar de vacaciones pero sin ir más lejos he estado 5 horas y media delante de la pantalla, peleándome con las plataformas y pensando cómo cubrir contenidos de forma sencilla y fácil para las familias".

"En mi caso, que se hagan o no las tareas que he mandado me preocupa solo hasta cierto punto, pues también sé que las familias tienen ahora una situación complicada en casa con los más pequeños, pero quiero defender y poner en valor el cambio radical que para muchos supone trabajar sin nuestro principal elemento: los niños".

DEBBIE: "Pues es un poco utopía. Los niños tienen necesidades que hay que atender y eso merma. Pero menos es nada. Las empresas deben conformarse y confiar en que hacemos lo que podemos los que podemos. Eso, o baja sin que cueste un duro, porque las bajas son obligadas por las circunstancias que sean".

"Acostamos a las niñas más tarde para tener por la mañana 2 horas con silencio total".

CRISTINA "Vivo al sur de Madrid con lo cual tanto a mi marido como a mi (él también ha empezado con teletrabajo) nos viene genial evitarnos los traslados de ida y vuelta al trabajo, que nos suponen hora y media en cada trayecto, con los posibles riesgos que corremos al ir en transporte público".

"Hemos empezado a probar a acostar a nuestras hijas más tarde por la noche para que se despierten más tarde y así poder tener un margen de 1-2 horas por la mañana con total silencio y así poder trabajar mejor al menos ese rato".

"El resto de la jornada hemos estado turnándonos cuando alguna de las niñas lloraba, nos pedía algo o había que cambiar pañales o dar comidas. En las llamadas telefónicas que hemos tenido con compañeros o jefes, pues de fondo habrán escuchado el caos total, pero bueno, con bastante empatía y comprensión por su parte. Veremos el resto de días, y por cuánto tiempo se prolonga esto, ¡esperamos no subirnos por las paredes!

Un poco de humor para acabar

SANDRA: "La modelo de la foto se está preguntando quién es esa extraña criatura bajita que le mira mientras reposa las manos en el portátil".

@NDR2019 (Twitter): "Una cosa confirmo: que trabajando desde casa con 3 hijos no tienes la sonrisa de la de la foto. ¡Garantizado!"