Detenido por ocupar la vivienda de un hombre en Ibiza cuando éste estaba de viaje

Por ello, acudió al lugar una patrulla de Policía Nacional y éstae comprobó que el usuario de la vivienda era el denunciante y que no había nadie en el interior. No obstante, el inquilino detectó que le faltaban algunas cosas de su propiedad, como herramientas de cierto valor económico, dinero en efectivo y vio también que había pertenencias que no eran suyas.

Al regresar al domicilio, el hombre descubrió que sí había una persona en el interior de la casa, por lo que volvió a llamar a la Policía y se personó una patrulla. El hombre explicó que había alquilado el piso tras llegar a la Isla.

Al existir la posibilidad de que hubiera más de un individuo dentro, otros agentes comprobaron la situación y descubrieron una mochila tirada en el suelo, hallando en ella sustancias supuestamente estupefacientes, así como una balanza de precisión.

Efectivos policiales registraron la casa y hallaron en ella 415 gramos de una sustancia color rosado, supuestamente cocaína; 30 gramos de MDMA cristalizado; 2.535 comprimidos de MDMA; 160 gramos de marihuana y otros 1.035 gramos de una sustancia pendiente de resultado de análisis, presumiblemente también de origen ilegal.