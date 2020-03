Santiago limita el aforo del tanatorio y suspende mercados, actividades y escuelas municipales

Además, quedan suspendidas todas las actividades culturales y deportivas en la ciudad, además de la escuela municipal de música y las escuelas infantiles dependientes del ayuntamiento. Asimismo, las bodas civiles programadas han quedado limitadas a un aforo de 30 personas debido a las dimensiones de los salones del Pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento de la capital de Galicia.

Se trata de un paquete de medidas adoptadas este viernes por el gobierno compostelano para combatir el avance del coronavirus en una junta extraordinaria que ha dado luz verde a dotar a la Alcaldía de un mecanismo que la habilita a adoptar gastos especiales ante la crisis sanitaria que afecta a todo el planeta por la expansión del COVID-19.

De ello ha informado el regidor santiagués en una rueda de prensa celebrada en la sede consistorial a las 12,00 horas de este viernes, momento en el que la Catedral compostelana ha cerrado sus puertas por orden del Arzobispado como medida de prevención. Las medidas estarán en vigor, como mínimo, hasta el 27 de marzo y a ellas podrán sumarse nuevas decisiones adoptadas en el gabinete de crisis creado por el ejecutivo local, que se reunirá diariamente.

Entre las decisiones decretadas por el consistorio santiagués está la suspensión de los mercados de Salgueiriños y Amio. Este cierre no afecta a la Praza de Abastos, que continuará funcionando, en palabras del alcalde, para "garantizar el suministro" de alimentos a la población. Con todo, el gobierno local no descarta restringir otros usos del mercado de abastos, como el hostelero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santiago recomienda a las poblaciones de riesgo (mayores, embarazadas y pacientes de patologías cardíacas o respiratorias) que eviten en la medida de lo posible el transporte público, en el que se extremarán las precauciones de higienización y limpieza.

Además, el tanatorio municipal de Boisaca es uno de los afectados por la restricción de aforo decretada por el Gobierno gallego el pasado jueves. Así, no podrá sobrepasarse el límite de 50 personas, incluido personal, por lo que, de estar ocupadas las siete salas del tanatorio, deberán organizarse las visitas para que no haya más de seis personas por sala.

SOCIOCULTURALES, ABIERTOS PERO SIN ACTIVIDADES

Por contra, los centros socioculturales continuarán abiertos pero sin actividades, como ha apuntado el regidor Sánchez Bugallo, que ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo para los trabajadores municipales. De este modo, las oficinas municipales del padrón y el registro mantendrán su actividad aunque se priorizará la atención telefónica. También cierran sus puertas las instalaciones deportivas de Sar y Santa Isabel.

Cuestionado sobre si el ayuntamiento estudia también decretar el cierre de terrazas o establecimientos de ocio, Bugallo ha subrayado la necesidad de que las autoridades actúen de forma "coordinada" y con arreglo a las competencias que cada administración gestiona.

En este sentido, recuerda que las competencias en materia de sanidad pública recaen en la Administración autonómico, por lo que el ayuntamiento santiagués ve "imprudente e inoportuno" ir por delante. "No vamos a quedarnos atrás pero nos parece imprudente o inoportuno ir más allá, crearía imagen de descordinación y alarma", ha apostillado, antes de incidir en que las administraciones mantienen canales de comunicación y actúan de forma coordinada.

CONTRATOS MUNICIPALES

"No vamos a rescindir ningún contrato, pero no estoy en condiciones de decir en qué condiciones van a vivir estos contratos durante este período excepcional. Desgraciadamente, el decreto del Gobierno del Estado no hace referencia a esta cuestión", ha señalado Bugallo en referencia a los contratos de prestación de servicio del ayuntamiento. "Es un tema que nos ocupa y preocupa", ha incidido.