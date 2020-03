Coronavirus.- La Generalitat, preocupada per l'arribada de persones d'altres comunitats: "No han de moure's"

Així ho ha manifestat aquest divendres, en declaracions als mitjans, després d'una reunió entre el màxim responsable del Consell i representants del sector de la distribució agroalimentària i les associacions de consumidors.

Preguntat per si els alcaldes de municipis turístics li han traslladat la seua preocupació sobre l'arribada de persones des de Madrid i altres comunitats que tenen en la seua segona residència a la Comunitat, el president ha assenyalat que aquesta preocupació "existeix" i ha explicat que el govern valencià ha estat "en contacte amb alcaldes sobretot de les zones costaneres, on tenim la sort que hi ha moltes persones que tenen una segona residència d'altres parts d'Espanya".

A més, ha explicat que el govern valencià ha traslladat al Ministeri de Sanitat la seua "preocupació i inquietud respecte a aquesta qüestió, sempre des del respecte i sense cap tipus d'actitud no positiva".

"Nosaltres som una comunitat hospitalària i que sempre acull les persones, vinguen d'on vinguen", ha puntualitzat, per a després posar el focus en què s'ha "reclamat des del primer moment" que totes les persones de les comunitats "atenguen als criteris que diguen les autoritats sanitàries espanyoles i de cada comunitat".

En aquest sentit, s'ha referit al "cas específic de la Comunitat de Madrid" per a demanar als ciutadans que "complisquen amb el que diuen les autoritats sanitàries de Madrid, que diuen que no han de moure's, perquè estan en una situació d'alt risc". "Demanem que es complisquen les recomanacions", ha reiterat.

D'altra banda, preguntat per les recomanacions a la població durant el cap de setmana, ha demanat que "les persones es queden a casa i no participen en actes massius". Així, ha avançat que després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la prevenció i actuació davant del coronavirus s'anunciaran "noves mesures que se'n van a adoptar per a aquest cap de setmana".