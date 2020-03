Isabel Pantoja desoye los consejos sobre el coronavirus y prepara dos conciertos en Chile para mayo

No está el momento para salir de España: la posibilidad de aumentar la velocidad de expansión del coronavirus por todo el globo terráqueo debería ser motivo más que suficiente para que la conciencia civil estipulara quedarse en casa en cuarentena. Máxime, si es para organizar un evento que busca congregar a un enorme número de personas.

Pues parece que todos los datos y las palabras de los científicos y expertos no han hecho nada de mella en Isabel Pantoja, quien a sus 63 años -ya se le podría considerar grupo de riesgo- ha anunciado que se dispone a saltar el charco y hacer las Américas.

La responsabilidad es tremenda para la artista, puesto que quiere dar dos conciertos en el auditorio Gran Arena Monticello, a casi 60 kilómetros de Santiago de Chile, los días 8 y 9 de mayo, para los que aún quedan dos meses, sí, pero teniendo en cuenta que aún estamos a la expectativa de frenar la curva, nada hace pensar que los casos afectados vayan a ir a menos sin la colaboración ciudadana.

La cantante de copla busca llenar el aforo de 4.000 personas en sendos espectáculos, dado que en Chile es muy querida la sevillana, como ya demostró hace tres años, en febrero de 2017, cuando congregó a 15.000 fieles en el Festival Viña del Mar.

De hecho, recientemente Isabel Pantoja demostró que este año tiene que ser su año y que piensa combiatir el coronavirus siempre que pueda, a pesar de que pueda suponer el contagio de muchos de sus seguidores.

Solo así se explica que no solo no haya dejado que sea su último show el que dio el pasado 6 de marzo en el WiZink Center de Madrid, sino que en su Instagram ha anunciado que habrá otras tantas fechas en una gira mundial, quizá no la mejor idea en un momento de incertidumbre y con una pandemia en plena circulación.

El tour, que se titulará Enamórate, comparte nombre con su nuevo álbum, el cual ya está grabado y actualmente en fase de masterización. En teoría saldrá a la venta en otoño, tal y como desvelaron recientemente desde Altafonte, la casa discográfica de la sevillana después de que rompiera su contrato con Universal.