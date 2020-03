Critican a Manu Guix por decirle a Eva en 'OT 2020' que olvide su trastorno de déficit de atención y él responde

Como cada jueves, los concursantes de OT 2020 tienen el primer pase de micros donde presentan las canciones a sus profesores para saber en qué tienen que mejorar. El próximo domingo, los triunfitos tendrán la Gala 9, y ya están preparando a fondo sus canciones.

Eva cantará Hoy la bestia cena en casa, de Zahara, una canción con la que ya declaró que no se siente cómoda. Tras su actuación, los profesores le dijeron qué había hecho mal, entre ellos Manu Guix. Pero su valoración fue muy criticada en redes, tanto que él mismo tuvo que contestar en Twitter.

"Yo creo que ha llegado el momento de que olvides tu déficit de atención y te pegues un curro de la hostia. Creo que no basta solo con esto que tanto nos gusta de ti, que es tu magnetismo, la energía, tu expresividad", comenzó el director musical de la academia.

"Esta semana vas con retraso porque el día de ayer fue un día perdido, y el de anteayer también. Y hoy me ha costado ensayar contigo porque estás todo el rato mirándote en el espejo, mirando la puerta a ver quién hay, ¿sabes? Tengo un TDA (Trastorno de Déficit de Atención), sí vale, pero es como... Tía, tómatelo en serio ya", dijo, ante la atenta mirada de su alumna.

atención y se ponga a currar"

No se puede nombrar algo sobre lo que ella no tiene control como si lo tuviera.

Otra cosa es que, por ejemplo, la alumna en cuestión desafine, o siempre sea perezosa, o se queje de las canciones... Ahí se le pueden decir muchas cosas. — Locas Del Coño (@Locarconio) March 12, 2020

Las redes saltaron rápidamente y criticaron sus desafortunadas palabras: "Parece ser que esta alumna de OT 2020 tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Por lo visto en el pase de micros lo ha hecho fatal. Y si hace un desastre, se dice y se le corrige. El problema es mencionar así el TDAH, Manu Guix".

"No se le puede pedir a alguien que 'se olvide de su déficit de atención y se ponga a currar' (...) Mencionar el TDAH y pedirle que lo deje a un lado es absolutamente asqueroso. Es un trastorno mental", tuiteó una usuaria en un hilo.

No sabemos, @ManuGuix, si a la alumna que tiene la rodilla mal le dirías que se olvide del esguince y baile como Rosalía, pero tenemos la sospecha de que no.



Pues eso. — Locas Del Coño (@Locarconio) March 12, 2020

Manu Guix contesta

Ante esta polémica, el profesor contestó en Twitter y pidió disculpas "por la expresión desafortunada" que utilizó con Eva: "Sencillamente quería decirle que se deje de excusas y se ponga a currar. Que nosotros sepamos, Eva no tiene TDA".

Ella en mis clases, en modo de coña, me dice que tiene déficit de atención, cuando en realidad quiere decir que le cuesta concentrarse. Y yo en el pase de micros utilicé de forma errónea ese lenguaje y por eso pido disculpas. — Manu Guix (@ManuGuix) March 12, 2020

"En modo coña, me dice que tiene déficit de atención, cuando en realidad quiere decir que le cuesta concentrase. Y yo en el pase de micros utilicé de forma errónea ese lenguaje y por eso pido disculpas", matizó.

Después, comentó que si supiera que la triunfita tiene TDA, no se lo hubiera dicho, pues "no puedes pedirle a alguien que controle un trastorno que no se puede controlar".